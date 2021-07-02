Обзор космоса на 360°: на Crew Dragon установят туалет со стеклянным куполом

Американский пилот и предприниматель-миллиардер Джаред Айзекман, выкупивший четыре места на космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX, который 15 сентября отправится в трехдневную гражданскую миссию в космос, раскрыл некоторые детали внутреннего устройства ракеты.

По словам Айзекмана, в самом верху Crew Dragon будет располагаться стеклянный купол с туалетом внутри. Находясь в уборной, можно будет наслаждаться видами космоса на все 360 градусов.

SpaceX трижды доставляла профессиональных астронавтов на Международную космическую станцию, однако ни у одного из кораблей не было подобного купола. Это связано с тем, что носы капсул должны были стыковаться с МКС. Поскольку в рамках гражданской миссии, получившей название Inspiration4, никаких стыковок происходить не будет, стыковочный механизм заменят помещением, в котором смогут находиться пассажиры.

В условиях невесомости на космических кораблях необходимо использовать вентиляторную всасывающую систему – продукты жизнедеятельности человека, по сути, сдувают потоком воздуха. Космические туалеты имеют официальное название «Waste and Hygiene Compartments». На МКС после всасывания все отходы расщепляют на кислород и воду; составляющие жидких отходов человека запускают в замкнутый цикл орбитальной станции.