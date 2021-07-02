Обзор космоса на 360°: на Crew Dragon установят туалет со стеклянным куполом

Американский пилот и предприниматель-миллиардер Джаред Айзекман, выкупивший четыре места на космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX, который 15 сентября отправится в трехдневную гражданскую миссию в космос, раскрыл некоторые детали внутреннего устройства ракеты.
По словам Айзекмана, в самом верху Crew Dragon будет располагаться стеклянный купол с туалетом внутри. Находясь в уборной, можно будет наслаждаться видами космоса на все 360 градусов.
SpaceX трижды доставляла профессиональных астронавтов на Международную космическую станцию, однако ни у одного из кораблей не было подобного купола. Это связано с тем, что носы капсул должны были стыковаться с МКС. Поскольку в рамках гражданской миссии, получившей название Inspiration4, никаких стыковок происходить не будет, стыковочный механизм заменят помещением, в котором смогут находиться пассажиры.
В условиях невесомости на космических кораблях необходимо использовать вентиляторную всасывающую систему – продукты жизнедеятельности человека, по сути, сдувают потоком воздуха. Космические туалеты имеют официальное название «Waste and Hygiene Compartments». На МКС после всасывания все отходы расщепляют на кислород и воду; составляющие жидких отходов человека запускают в замкнутый цикл орбитальной станции.
Туалет на МКС предназначен как для мужчин, так и для женщин – выглядит он точно так же, как на Земле, но имеет ряд конструктивных особенностей. Унитаз снабжен фиксаторами для ног и держателями для бёдер, в него вмонтированы мощные воздушные насосы. Космонавт пристегивается специальным пружинным креплением к сидению унитаза, затем включает мощный вентилятор и открывает всасывающее отверстие, куда воздушный поток уносит все отходы.
SpaceX и NASA отказались раскрыть подробности об устройстве туалета Crew Dragon, но, вероятно, он похож на те, что установлены на МКС. По словам Айзекмана, обучение пользованию туалетом стало частью интенсивной предполетной подготовки для Inspiration4. Астронавт NASA Пегги Уилсон ранее рассказывала, что посещение туалета являлось, пожалуй, худшим аспектом жизни в космосе.
Айзекман будет командиром экипажа Inspiration4. Он взял с собой в полет трех человек. Пилотом будет исследовательница Сиан Проктор, бортовым врачом – доктор Хейли Арсено, а бортинженером – бывший летчик ВВС США Кристофер Семброски.
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