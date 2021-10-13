Очень Большой Телескоп снял 42 крупнейших астероида. Получились красивые постеры
Международная группа астрономов использовала Очень Большой Телескоп Европейской южной обсерватории (ESO) для фотографии 42 крупнейших астероидов в Солнечной системе. Их телескоп «заметил» в Поясе астероидов.
Еще никому не удавалось снять так четко такую большую группу астероидов! Благодаря фотографиям можно наглядно оценить многообразие форм астероидов, от сферических до продолговатых. Снимки также помогут астрономам проследить происхождение астероидов в нашей Солнечной системе, говорится в сообщении ESO.
Большая часть из 42 объектов в выборке имеют размер более 100 км. В частности, удалось сфотографировать 20 из 23 астероидов пояса размером более 200 км. Двумя самыми большими объектами, которые исследовала команда, были Церера и Веста, которые имеют диаметр около 940 и 520 километров. Два самых маленьких астероида – это Урания и Авзония, всего около 90 километров каждый.
Реконструируя формы объектов, астрономы пришли к выводу, что данные астероиды в основном делятся на два семейства. Многие из них имеют почти идеально сферическую форму, например Гигея и Церера, тогда как другие имеют более вытянутые очертания. Среди таких объектов явно выделяется астероид Клеопатра, который астрономы прозвали «собачьей костью».
Сравнив формы астероидов с информацией об их массах, команда обнаружила, что плотности объектов значительно меняются по выборке. Четыре наименее плотных изученных астероида, включая Ламберту и Сильвию, имеют плотность около 1,3 грамма на кубический сантиметр, что примерно равно плотности угля. На другом конце этой шкалы – астероиды Психея и Каллиопа с плотностью 3,9 и 4,4 грамма на кубический сантиметр соответственно, что выше плотности алмаза (3,5 грамма на кубический сантиметр).
Такая большая разница в плотности астероидов предполагает, что их состав значительно различается. Это дает астрономам важные подсказки об их происхождении. В частности, анализ фотосъемки подтверждает теорию о том, что наименее плотные астероиды сформировались в отдаленных регионах за орбитой Нептуна и позже мигрировали к своему текущему местоположению.
Эти открытия стали возможными благодаря чувствительности спектрополяриметрического высококонтрастного инструмента исследования экзопланет (SPHERE), установленного на Очень Большом Телескопе. Все наблюдения проводились с помощью Zurich Imaging Polarimeter (ZIMPOL), подсистемы поляриметра изображения инструмента SPHERE, который работает в видимых длинах волн.
«Благодаря улучшенным возможностям SPHERE, а также тому, что о форме крупнейших астероидов главного пояса было мало что известно, мы смогли добиться существенного прогресса в этой области», – отмечает соавтор исследования Лоран Жорда.