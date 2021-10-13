Очень Большой Телескоп снял 42 крупнейших астероида. Получились красивые постеры

Большая часть из 42 объектов в выборке имеют размер более 100 км. В частности, удалось сфотографировать 20 из 23 астероидов пояса размером более 200 км. Двумя самыми большими объектами, которые исследовала команда, были Церера и Веста, которые имеют диаметр около 940 и 520 километров. Два самых маленьких астероида – это Урания и Авзония, всего около 90 километров каждый.

Реконструируя формы объектов, астрономы пришли к выводу, что данные астероиды в основном делятся на два семейства. Многие из них имеют почти идеально сферическую форму, например Гигея и Церера, тогда как другие имеют более вытянутые очертания. Среди таких объектов явно выделяется астероид Клеопатра, который астрономы прозвали «собачьей костью».