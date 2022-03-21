Очень Большой Телескоп запечатлел гипнотическую спиральную галактику

Она находится в 50 миллионах световых лет от нас.

Астрономы объясняют, что Очень Большой Телескоп (VLT) в Чили сделал не только впечатляющее, но ценное с научной точки зрения изображение. Изучая свет галактики NGC 4254 на нескольких длинах волн, ученые могут лучше понять процессы звездообразования и эволюции галактик.

Фотография объединяет наблюдения, проведенные при разных длинах волн света. Как сообщают исследователи, на изображении показаны облака газа, ионизированного недавно родившимися звездами, где водород представлен красным цветом, кислород − синим, а сера − оранжевым.

Наблюдения NGC 4254 были собраны в рамках проекта «Физика с высоким угловым разрешением в ближайших галактиках» (PHANGS), целью которого является изучение близлежащих галактик на всех длинах волн электромагнитного спектра для понимания всего цикла звездообразования в галактиках.

NGC 4254, которую также обозначают как Messier 99, представляет собой спиральную галактику с выступающими и хорошо видимыми спиральными рукавами. Как утверждают астрономы, она выглядит как образец «идеальной» спиральной галактики.

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Хотя она не производит звезд с достаточно высокой скоростью, чтобы классифицировать ее как галактику со вспышкой звездообразования, ее активность в три раза выше, чем в среднем для галактик этого типа.

Астрономы считают, что это могло быть связано с взаимодействием с другой галактикой миллионы лет назад. Подсказка, подтверждающая это, кроется в одном из спиральных рукавов NGC 4254, который кажется более рыхлым и вытянутым, чем другой.

Какой бы ни была причина, ее относительно близкое расположение к Млечному Пути и угол, под которым мы можем ее рассматривать, в совокупности делают NGC 4254 отличным примером для изучения процессов звездообразования, пишут исследователи.

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