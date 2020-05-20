Очень большой телескоп засек признаки рождения планеты

Известно, что планеты рождаются в газопылевых дисках, окружающих молодые звезды, такие как AB Aurigae, когда формируются сгустки материи из холодного газа и пыли. Новые наблюдения с VLT ESO, опубликованные в Astronomy & Astrophysics, дают возможность лучше понять этот процесс.

По мере движения по орбите протопланеты выступают в роли источников гравитационного притяжения, в результате чего околосолнечное вещество расслаивается в кольца, а затем собирается в сгустки на определенных орбитах (нечто вроде следа, который лодка оставляет на воде озера). Со временем этот след приобретает форму спирального рукава. Из этих сгустков, в конечном итоге, и формируются планеты. Типоразмеры планет зависят от расстояния до новорожденной звезды.