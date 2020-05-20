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Космос

Очень большой телескоп засек признаки рождения планеты

National Geographic Россия
20 мая 2020
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Фото: ESO/Boccaletti et al
Это первое прямое свидетельство формирования планеты в истории науки.

Наблюдения, сделанные с помощью Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории (VLT ESO), выявили явные признаки рождения звездной системы вокруг молодой звезды AB Aurigae в созвездии Возничий. А на расстоянии, примерно соответствующему расстоянию от Нептуна до Солнца, астрономы заметили спиральную структуру с «изгибом», которая является признаком формирования планеты. 

«До сих пор был идентифицированы тысячи экзопланет, но нам все еще мало известно о том, как они формируются. Нам нужно наблюдать за очень молодыми системами, чтобы на самом деле запечатлеть момент зарождения планеты», — Энтони Боккалетти, ведущий автор исследования.

Известно, что планеты рождаются в газопылевых дисках, окружающих молодые звезды, такие как AB Aurigae, когда формируются сгустки материи из холодного газа и пыли. Новые наблюдения с VLT ESO, опубликованные в Astronomy & Astrophysics, дают возможность лучше понять этот процесс.

По мере движения по орбите протопланеты выступают в роли источников гравитационного притяжения, в результате чего околосолнечное вещество расслаивается в кольца, а затем собирается в сгустки на определенных орбитах (нечто вроде следа, который лодка оставляет на воде озера). Со временем этот след приобретает форму спирального рукава. Из этих сгустков, в конечном итоге, и формируются планеты. Типоразмеры планет зависят от расстояния до новорожденной звезды.

Наблюдения за системой AB Aurigae, проведенные несколько лет назад с помощью Атакамской большой антенной решетки миллиметрового диапазона (ALMA), дали первые намеки на непрерывное формирование планет вокруг звезды. 

На снимках ALMA ученые обнаружили две спирали: газовые рукава рядом со звездой, лежащие во внутренней области диска. Затем, в 2019 и начале 2020 года, Бокалетти и группа астрономов из Франции, Тайваня, США и Бельгии развернули инструмент SPHERE на VLT ESO по направлению к звезде, получив самые глубокие и детальные изображения звездной системы. 

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ESO/Boccaletti et al Отмеченный на снимке «изгиб» является тем местом, в котором, по мнению ученых, формируется планета.
«Такой изгиб предсказывается некоторыми теоретическими моделями образования планет. Он отмечает точку соединения двух спиральных ветвей — одной, закручивающейся внутрь орбиты формирующейся планеты, а другой — раскручивающейся наружу. Эти спирали соединяются в точке образования планеты. Спирали позволяют газу и пыли с диска оседать на формирующуюся планету, заставляя ее расти», — Энн Датри, соавтор исследования.

Сейчас ESO строит Чрезвычайно большой телескоп диаметром 39,3 метра, который будет опираться на передовые разработки ALMA и SPHERE для изучения объектов вне Солнечной системы. Как объясняет Боккалетти, этот мощный телескоп позволит астрономам получать еще более подробные изображения планет, находящихся в процессе формирования.

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