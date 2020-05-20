Очень большой телескоп засек признаки рождения планеты

Наблюдения, сделанные с помощью Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории (VLT ESO), выявили явные признаки рождения звездной системы вокруг молодой звезды AB Aurigae в созвездии Возничий. А на расстоянии, примерно соответствующему расстоянию от Нептуна до Солнца, астрономы заметили спиральную структуру с «изгибом», которая является признаком формирования планеты.
Известно, что планеты рождаются в газопылевых дисках, окружающих молодые звезды, такие как AB Aurigae, когда формируются сгустки материи из холодного газа и пыли. Новые наблюдения с VLT ESO, опубликованные в Astronomy & Astrophysics, дают возможность лучше понять этот процесс.
По мере движения по орбите протопланеты выступают в роли источников гравитационного притяжения, в результате чего околосолнечное вещество расслаивается в кольца, а затем собирается в сгустки на определенных орбитах (нечто вроде следа, который лодка оставляет на воде озера). Со временем этот след приобретает форму спирального рукава. Из этих сгустков, в конечном итоге, и формируются планеты. Типоразмеры планет зависят от расстояния до новорожденной звезды.
Наблюдения за системой AB Aurigae, проведенные несколько лет назад с помощью Атакамской большой антенной решетки миллиметрового диапазона (ALMA), дали первые намеки на непрерывное формирование планет вокруг звезды.
На снимках ALMA ученые обнаружили две спирали: газовые рукава рядом со звездой, лежащие во внутренней области диска. Затем, в 2019 и начале 2020 года, Бокалетти и группа астрономов из Франции, Тайваня, США и Бельгии развернули инструмент SPHERE на VLT ESO по направлению к звезде, получив самые глубокие и детальные изображения звездной системы.
Сейчас ESO строит Чрезвычайно большой телескоп диаметром 39,3 метра, который будет опираться на передовые разработки ALMA и SPHERE для изучения объектов вне Солнечной системы. Как объясняет Боккалетти, этот мощный телескоп позволит астрономам получать еще более подробные изображения планет, находящихся в процессе формирования.