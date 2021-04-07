Одержимые Марсом: история и современность Красной планеты

Ученый взбирается по лестнице на смотровую площадку – сколоченный в 1885 году деревянный насест – и направляет огромный телескоп на оранжевую точку. Он крутит ручку, наводя фокус: «Если выждать момент, когда атмосферная турбулентность успокоится, можно увидеть Марс совершенно отчетливо… а потом все снова помутнеет».

Мы меняемся местами. В окуляре телескопа Марс предстает то и дело расплывающимся шаром нежного персикового оттенка. Я зарисовываю тени рельефа, уподобившись ученым XIX века, которые картировали этот чужеземный ландшафт. (Некоторые горячо верили, что видят остатки развитой цивилизации.)

Сегодня мы знаем, что багряную поверхность планеты не пересекают масштабные гидротехнические сооружения. Впрочем, люди не теряют к ней интереса. Тысячелетиями мы пытались понять Марс, ассоциируя его с нашими богами, отслеживая его траекторию и картируя поверхность. Он занял прочное место в искусстве. Мы запустили в направлении этой планеты более пяти десятков аппаратов – чудес техники общей стоимостью в миллиарды долларов. Многие из них потерпели неудачу. Но, несмотря ни на что, марсомания продолжается.

На момент нашей встречи с Мерфи в октябре 2020 года на орбите вокруг Марса и на его пыльном грунте работало восемь космических аппаратов. В феврале 2021 года с красной планетой встретились еще три эмиссара-робота: ровер НАСА Perseverance (в переводе – «упорство, настойчивость»), который будет искать следы жизни, а также две миссии, снаряжаемые Китаем и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Но зачем? Среди известных нам миров Марс ничем особо не примечателен: это не самый яркий, близкий, маленький и даже не самый легкодоступный объект. В загадочности он уступает Венере; в сногсшибательном «дизайне» – цветастому Юпитеру и кольценосному Сатурну. Вполне возможно, Красная планета даже не первый претендент на обнаружение внеземной жизни – на эту роль лучше подходят ледяные океаны спутников из внешней Солнечной системы.