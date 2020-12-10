Одна из самых черных планет в нашей Галактике погибнет быстрее, чем ожидалось

WASP-12b — одна из самых интересных экзопланет, о которых мы знаем. Эта ультра-черная планета, вращающаяся вокруг звезды желтого карлика размером чуть больше Солнца, находится на расстоянии 1410 световых лет от нас.

Этот газовый гигант практически идентичен по массе и размеру Юпитеру, но находится чрезвычайно близко к своей звезде с периодом обращения вокруг нее чуть более суток. Экзопланета находится так близко к своему светилу, что из ее атмосферы постоянно выкачивается поток материала.

Тщательные наблюдения показали, что WASP-12b находится на заметно убывающей орбите. И, согласно новому исследованию, эта орбита сокращается быстрее, чем считалось ранее. Астрономы выяснили, что планета погибнет в недрах своей звезды через 2,9 миллиона лет.

Согласно современным моделям образования планет, «горячих юпитеров» не должно существовать. Газовый гигант не может образоваться так близко к звезде, потому что гравитация, радиация и сильные звездные ветры должны препятствовать скоплению газа. Однако, вопреки всему, они существуют, и астрономы идентифицировали уже около сотни таких планет.

При этом, «горячие юпитеры» хорошо изучены и могут многое рассказать нам о приливных взаимодействиях между планетой и звездой. WASP-12b — один из ближайших к своей звезде горячих юпитеров. И это отличный пример для изучения приливных взаимодействий.