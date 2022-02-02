Официально: на орбите Земли засекли новый астероид-«троянец»

Это всего второй троянский астероид нашей планеты. У Юпитера их, например, больше шести тысяч.

Новый астероид был обнаружен еще в 2020 году с помощью обзорного телескопа Pan-STARRS 1 на Гавайях и добавлен в базу данных Центра малых планет Международного астрономического союза. Уже тогда ученые предполагали, что он может оказаться «троянцем» Земли, но только теперь эта версия подтвердилась окончательно.

В 1772 году французский астроном и математик Жозеф Луи Лагранж, исследуя ограниченную задачу трех тел, открыл пять точек, в которых тело может при определенных условиях оставаться неподвижным в системе отсчета, которая вращается вместе с двумя другими телами.

Эти точки были названы точками Лагранжа, или точками либрации, и две из них оказались точками устойчивого равновесия: L4 и L5. Проще говоря, точки Лагранжа – места в космосе, где гравитация двух объектов (в нашем случае Солнца и Земли) эффективно компенсирует друг друга. Таким образом, маломассивные объекты в окрестностях таких точек могут долго оставаться неподвижными, попадая в орбитальный резонанс. Впоследствии эти объекты стали называться троянскими астероидами.

До сих пор был известен только один троянский астероид нашей планеты – 2010 TK7, который вращается вокруг четвертой точки Лагранжа Земля-Солнце. Этот 300-метровый скалистый осколок был открыт в 2010 году, а троянский характер его движения подтвердился годом позже.

Траектория 2020 XL5 Фото: JPL Small-Body Database Browser

Траекторию нового объекта, получившего название 2020 XL5, рассчитал астроном-любитель Тони Данн. Он сделал это, используя общедоступное программное обеспечение NASA JPL-Horizon, обнаружив, что объект также вращается вокруг L4.

Новые наблюдения с использованием Южного астрофизического исследовательского телескопа (SOAR) позволили астрономам определить, что диаметр астероида составляет 1180 метров. Он представляет собой астероид С-типа – темное тело, богатое углеродом.

«Астрономам тяжело наблюдать за точками L4 и L5 системы Солнце-Земля с нашей планеты. Любой астероид, вращающийся вокруг этих точек, будет виден только в течение короткого периода времени, близкого к сумеркам, на очень малых высотах над горизонтом», – Тони Сантана-Рос, исследователь из Университета Аликанте.

Астрономы также выяснили, что астероид был захвачен Землей около 600 лет назад, но не всегда будет оставаться на орбите нашей планеты и покинет свою траекторию примерно через 4000 лет.

«Если мы сможем обнаружить больше земных троянцев, и, если некоторые из них будут иметь орбиты с меньшим наклоном, добраться до них может быть дешевле, чем до нашей Луны. Таким образом, они могут стать идеальной базой для продвинутого исследования Солнечной системы или даже стать источником ресурсов», – говорит Сезар Брисеньо, исследователь из Национального научного фонда оптики и инфракрасного излучения.

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