Огромный ореол темной материи замечен вокруг карликовой галактики в созвездии Тукана

Млечный Путь окружен десятками ультратонких карликовых галактик-спутников. Это остатки очень древних галактик, что подтверждается их старыми и химически примитивными звездами.

В Tucana II — типичной ультратонкой карликовой галактике, расположенной на расстоянии 163 000 световых лет от Земли, — доминирует темная материя. Сама галактика имеет низкую звездную массу и низкую металличность. Бедные металлами звезды, вероятно, образовались очень рано, когда Вселенная еще не производила тяжелые элементы.

Астрономы ранее идентифицировали несколько звезд вокруг ядра этой карликовой галактики в созвездии Тукана. Содержание металлов в них оказалось столь низким, что галактика считалась наиболее химически примитивной из всех известных ультратонких карликовых галактик.

Анируд Чити, аспирант факультета физики и Института астрофизики и космических исследований им. Кавли при Массачусетском технологическом институте (MIT), и его коллеги задались вопросом: может ли Tucana II содержать другие, даже более старые звезды, которые могли бы пролить свет на формирование первых галактик Вселенной?