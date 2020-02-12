Огромный «пыльный дьявол» забавляется на Марсе: фото

Пыльным, или песчаным вихрем называют движение воздуха, возникающее у поверхности земли днем в малооблачную погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами. Эти явления встречаются как на Земле, так и на Марсе. Также их называют «пыльными дьяволами». Марсианские вихри могут быть до 50 раз шире и до 10 раз выше по сравнению с земными.
Один из таких вихрей сфотографировал в октябре 2019 года Mars Reconnaissance Orbiter. Снимок был сделан с помощью камеры с высоким разрешением и научной визуализацией High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE).
По оценкам Уилсон, ядро пылевого вихря было около 50 метров в поперечнике, а длинная тень, которую он отбрасывал, указывает на то, что шлейф вихря достиг высоты более 650 метров.
Первый песчаный вихрь на Марсе был сфотографирован в 1970-х годах. Тогда он прошел прямо над посадочным модулем Mars Pathfinder. После этого марсоходы зафиксировали еще несколько «дьяволов». Особо крупные вихри могут представлять угрозу для автоматических марсианских станций и марсоходов. Но не всегда: например, в 2005 году такой вихрь очистил солнечные панели марсохода Spirit, после чего его эффективность работы существенно увеличилась.
В 2012 году HiRISE сфотографировала «пыльного дьявола» высотой в 20 километров. При этом, его ширина составляла всего 70 метров.