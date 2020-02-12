Огромный «пыльный дьявол» забавляется на Марсе: фото

Пыльным, или песчаным вихрем называют движение воздуха, возникающее у поверхности земли днем в малооблачную погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами. Эти явления встречаются как на Земле, так и на Марсе. Также их называют «пыльными дьяволами». Марсианские вихри могут быть до 50 раз шире и до 10 раз выше по сравнению с земными.

Один из таких вихрей сфотографировал в октябре 2019 года Mars Reconnaissance Orbiter. Снимок был сделан с помощью камеры с высоким разрешением и научной визуализацией High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE).