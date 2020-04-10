Циолковский: великий русский ученый, опередивший время

1895 год, на улице маленького провинциального городка Боровска кипит жизнь. «Ай, сейчас я тебе задам!», — кто-то кричит за углом, ветер приносит звуки ударов, лают собаки. Что можно придумать в такой обстановке? Как починить забор, занять у соседа до получки. Но 38-летний Циолковский шагает к своему дому на улице Круглой (там он прожил какое-то время, пока не переехал в Калугу), и мысли его высоко, выше чем кто-то может себе представить.

Пока в далекой Москве люди приходят посмотреть на чудо света — первые электрические фонари, которые загорелись у Кремля, Циолковский работает над чем-то совсем уж невообразимым — космическим лифтом. Трос связывает землю и орбитальную станцию, которая зависла в космосе. Трос, как размышляет ученый, проходя мимо мужчины, спящего у кабака, везет груз, а движение груза ускоряется за счет вращения Земли. Сегодня, спустя столетие, оказалось, что тот давний проект очень даже реален: созданием космического лифта занимается космическое агентство JAXA в Японии и американское NASA.