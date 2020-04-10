Циолковский: великий русский ученый, опередивший время

1895 год, на улице маленького провинциального городка Боровска кипит жизнь. «Ай, сейчас я тебе задам!», — кто-то кричит за углом, ветер приносит звуки ударов, лают собаки. Что можно придумать в такой обстановке? Как починить забор, занять у соседа до получки. Но 38-летний Циолковский шагает к своему дому на улице Круглой (там он прожил какое-то время, пока не переехал в Калугу), и мысли его высоко, выше чем кто-то может себе представить.
Пока в далекой Москве люди приходят посмотреть на чудо света — первые электрические фонари, которые загорелись у Кремля, Циолковский работает над чем-то совсем уж невообразимым — космическим лифтом. Трос связывает землю и орбитальную станцию, которая зависла в космосе. Трос, как размышляет ученый, проходя мимо мужчины, спящего у кабака, везет груз, а движение груза ускоряется за счет вращения Земли. Сегодня, спустя столетие, оказалось, что тот давний проект очень даже реален: созданием космического лифта занимается космическое агентство JAXA в Японии и американское NASA.
1927 год. На втором этаже обыкновенного деревянного дома в Калуге скрипит деревянный пол: 70-летний старик топчется из стороны в сторону и никак не спустится вниз к обеду. Поправляет очки и бормочет себе под нос что-то очень странное: «...трение поезда почти уничтожается избытком воздуха, находящегося между полом вагона и плотно прилегающим к нему железнодорожным полотном...». В своей мастерской Циолковский заканчивает книгу «Сопротивление воздуха и скорый поезд», где описывает принцип движения поезда на воздушной подушке, который может развивать скорость до ста километров в час. Любой житель Калуги сказал бы тогда ученому, что это полная ерунда (к Циолковскому в городе вообще относились как к чудаку). И хотя проект поезда так и не был реализован, саму технологию «воздушной подушки» сегодня используют повсеместно: например, такие суда в России перевозят пассажиров через замерзшие реки и озера.
Циолковский не любил выезжать из дома. Сидя в своем кабинете, он придумал еще много чего: первый в СССР прототип аэродинамической трубы (с помощью подобных труб до сих пор тестируют новые ракеты и самолеты), дал первое и крайне реалистичное описание лунных ландшафтов (за 82 года до первой высадки человека на Луну) и создал проект огромного дирижабля с металлической оболочкой (каких тогда не строили). А еще изобрел собственную схему газотурбинного двигателя и предложил «выдвигающиеся внизу корпуса» шасси самолета.
Подробнее познакомиться с жизнью и проектами великого ученого можно в Музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, доме-музее Константина Эдуардовича в Калуге или квартире-музее в Боровске.