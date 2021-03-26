Опубликован самый детальный снимок черной дыры

В 2019 году группа астрономов опубликовала первое в истории изображение черной дыры, поглощающей нейтронную звезду. Научное сообщество расценило это как крупный прорыв.

Теперь та же команда опубликовала совершенно новое изображение того же объекта: массивную черную дыру в центре Мессье 87 (M 87) — сверхгигантской галактики в 53 миллионах световых лет от Земли.

Новое изображение, выпущенное при участии Event Horizon Telescope (EHT) — международной группы из более чем 300 ученых, использующих глобальную сеть телескопов для проведения беспрецедентных наблюдений, — показывает черную дыру в поляризованном свете. Другими словами, это сигнатура магнитных полей черной дыры.

Объединив данные с восьми телескопов сети по всему миру, команда смогла настолько увеличить масштаб, что можно было бы измерить длину кредитной карты на поверхности Луны.