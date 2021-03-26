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Космос

Опубликован самый детальный снимок черной дыры

Михаил Сысоев
26 марта 2021
Ранее её нельзя было рассмотреть в таких подробностях.

В 2019 году группа астрономов опубликовала первое в истории изображение черной дыры, поглощающей нейтронную звезду. Научное сообщество расценило это как крупный прорыв.

Теперь та же команда опубликовала совершенно новое изображение того же объекта: массивную черную дыру в центре Мессье 87 (M 87) — сверхгигантской галактики в 53 миллионах световых лет от Земли.

Новое изображение, выпущенное при участии Event Horizon Telescope (EHT) — международной группы из более чем 300 ученых, использующих глобальную сеть телескопов для проведения беспрецедентных наблюдений, — показывает черную дыру в поляризованном свете. Другими словами, это сигнатура магнитных полей черной дыры.

Объединив данные с восьми телескопов сети по всему миру, команда смогла настолько увеличить масштаб, что можно было бы измерить длину кредитной карты на поверхности Луны.

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Новое изображение сверхмассивной чёрной дыры в галактике M 87
Фото: eventhorizontelescope.org
Первый снимок тени чёрной дыры в радиодиапазоне
Первый снимок тени чёрной дыры галактики M 87 в радиодиапазоне
Фото: Wikimedia Commons
«Это важное свидетельство, которое поможет понять, как магнитные поля ведут себя вокруг черных дыр, и как активность в этой очень компактной области космоса может приводить в движение мощные струи, которые простираются далеко за пределы галактики», — сказала Моника Мосцибродзка, координатор группы по поляриметрии EHT и доцент Университета Неймегена (Нидерланды).
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«Данная работа является важной вехой: поляризация света несет информацию, которая позволяет нам лучше понять физику на изображении апреля 2019 года, что было невозможно раньше», — добавил Иван Марти-Видаль, другой координатор группы и научный сотрудник Университета Валенсии (Испания).

Свет становится поляризованным, когда проходит через определенные фильтры, что позволяет нам уменьшить блики и отражения от ярких объектов. Рассматривая черную дыру в поляризованном свете, команда смогла разобрать гораздо больше деталей и нанести на карту силовые линии её магнитного поля.

Новое изображение может значительно расширить наше понимание черных дыр — особенно в отношении релятивистских струй, извергающихся из их ядра и до сих пор остающихся загадкой для астрономов.

Галактика M 87. Из центра галактики вырывается релятивистская струя
Wikimedia Commons Релятивистская струя, вырывающаяся из центра галактики M87 и запечатлённая «Хабблом» в 1998 году

Любая материя, которая не поглощается самой черной дырой, захватывается и выбрасывается в глубокий космос, образуя струи заряженных частиц. Эти струи плазмы простираются на колоссальные 5 000 световых лет от центра ядра M 87, что делает эту галактику настоящей загадкой для астрономов.

«Наблюдения показывают, что магнитные поля на краю черной дыры достаточно сильны, чтобы оттолкнуть горячий газ и помочь ему противостоять гравитации», — сказал Джейсон Декстер, доцент Университета Колорадо в Боулдере и координатор группы EHT. «Только газ, который скользит сквозь поле, может по спирали продвигаться внутрь к горизонту событий».

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