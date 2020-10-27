OSIRIS-REx начал терять грунт астероида Бенну

По данным NASA, космический корабль собрал не только желанные 60 граммов грунта, но, вероятно, гораздо больше. Изучив изображения, команда OSIRIS-REx обнаружила, что частицы выходят через крошечные щели вокруг крышки пробоотборника. Однако исследователи не переживают на этот счёт.

«И хотя нам, возможно, придется действовать быстрее, чтобы уложить образец, это не худшая из возможных проблем, — сказал Томас Зурбухен, помощник администратора NASA по науке. — Мы рады наблюдать то, что кажется [достаточно] обильным образцом, который будет вдохновлять науку десятилетиями после этого исторического момента».

Во избежание потери материала команда отказалась от работ по точному измерению массы образцов при помощи торможения.

OSIRIS-REx, независимо от количества материала, хранящегося в нём, совершит долгий обратный путь к Земле, если все остальное пойдет по плану, где-то в 2023 году.

Астероид Бенну диаметром около 600 метров был открыт в 2013 году. Для исследования этого объекта в сентябре 2016 года NASA запустило к нему межпланетную станцию. На орбиту астероида станция вышла 31 декабря 2018 года.

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