OSIRIS-REx отрепетировал отбор проб с поверхности астероида Бенну

Фактический маневр отбора проб грунта с поверхности Бенну запланирован на конец августа 2020 года. В результате аппарат поднимет и соберет некоторое количество реголита, который к 2023 году должен быть доставлен на Землю.

Зонд OSIRIS-REx успешно запустили на орбиту в сентябре 2016 года в рамках миссии по сближению и сбору образцов с поверхности 500-метрового астероида Бенну (1999 RQ36). Аппарат достиг орбиты астероида в декабре 2018 года.

(101955) Бенну представляет собой 500-метровый околоземный астероид из группы Аполлонов, который был открыт в 2013 году и назван в честь птицы из древнеегипетской мифологии.

В марте 2020 года NASA представило глобальную карту поверхности Бенну с разрешением пять сантиметров на пиксель.