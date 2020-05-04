OSIRIS-REx отрепетировал отбор проб с поверхности астероида Бенну

Космический зонд NASA OSIRIS-REx продолжает подготовку к важному этапу своей миссии. Аппарат находится на орбите астероида Бенну и выполняет маневры перед сбором образцов с поверхности этого космического объекта.
Предыдущие маневры приближали аппарат к поверхности астероида на 620 и 250 метров. Теперь OSIRIS-REx достиг точки в 75 метрах от Бенну. Этот маневр получил наименование «Контрольная точка» (Checkpoint), поскольку на этом рубеже автономная система космического корабля будет самостоятельно проверять его положение и скорость относительно Бенну, а также корректировать траекторию перед тем, как продолжить движение к поверхности.
Репетиция позволила проверить работу систем формирования изображения, навигации и определения дальности космического корабля от поверхности астероида.
Поскольку маневр был всего лишь очередной репетицией, после его выполнения зонд вернулся на орбиту на безопасном расстоянии от астероида (около одного километра). Во время все более близких подходов OSIRIS-REx фотографирует поверхность астероида. Эти изображения хранятся в памяти бортового компьютера и являются частью программы Natural Feature Tracking (NFT), которая призвана сравнить их с данными, полученными в реальном времени с камер аппарата. Это позволит безопасно приблизиться к месту отбора проб на покрытой толстым слоем раздробленной породы поверхности Бенну.
Фактический маневр отбора проб грунта с поверхности Бенну запланирован на конец августа 2020 года. В результате аппарат поднимет и соберет некоторое количество реголита, который к 2023 году должен быть доставлен на Землю.
Зонд OSIRIS-REx успешно запустили на орбиту в сентябре 2016 года в рамках миссии по сближению и сбору образцов с поверхности 500-метрового астероида Бенну (1999 RQ36). Аппарат достиг орбиты астероида в декабре 2018 года.
(101955) Бенну представляет собой 500-метровый околоземный астероид из группы Аполлонов, который был открыт в 2013 году и назван в честь птицы из древнеегипетской мифологии.
В марте 2020 года NASA представило глобальную карту поверхности Бенну с разрешением пять сантиметров на пиксель.