OSIRIS-REx покинет астероид Бенну в мае

Эти наблюдения также дадут команде возможность оценить текущую функциональность научных инструментов на борту космического корабля — в частности, OSIRIS-REx Camera Suite (OCAMS), термоэмиссионного спектрометра OSIRIS-REx (OTES), OSIRIS-REx Visible, Инфракрасного спектрометра (OVIRS) и лазерного высотомера OSIRIS-REx (OLA). Возможно, пыль покрыла инструменты во время сбора образцов, и миссия хочет оценить состояние каждого из них. Понимание работоспособности инструментов также станет частью оценки командой возможных расширенных возможностей миссии после того, как образец будет доставлен на Землю.

По мере приближения к Земле OSIRIS-REx выбрасывает капсулу возврата образца (SRC), которая на парашюте спустится на испытательном полигоне в Юте. Сотрудники NASA доставят капсулу на объект курирования в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне и распространят образцы по лабораториям по всему миру.

Станцию запустили в сентябре 2016 года, в декабре 2018-го она вышла на орбиту астероида. Исследования показали, что поверхность Бенну усеяна крупными булыжниками, а в его породах содержится большое количество воды. Это делает астероид особенно интересным для планетологов с точки зрения того, как формировалась Солнечная система.

Узнайте, как в 575 световых годах от Земли нашли «обнаженный» Юпитер без облаков.