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Космос

OSIRIS-REx покинет астероид Бенну в мае

National Geographic Россия
27 января 2021
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OSIRIS-REx у поверхности Бенну в представлении художника
Фото: NASA
Его путь к Земле займет более двух лет.

Американская межпланетная станция OSIRIS-REx покинет орбиту астероида Бенну и отправится в сторону Земли 10 мая 2021 года. Дата прибытия зонда на Землю намечена на сентябрь 2023 года.

Как сообщается на сайте NASA, корабль собрал значительное количество материала с поверхности Бенну, что, вероятно, превысило требование миссии в 2 унции (60 граммов). Планируется, что космический корабль доставит образец на Землю 24 сентября 2023 года.

«Покинув Бенну в мае, мы окажемся в положении, когда маневр вылета потребует наименьшего количества бортового топлива космического корабля. Тем не менее, с набором скорости в 265 метров в секунду, это будет самый большой движущий маневр, проведенный OSIRIS-REx с момента подхода к Бенну в октябре 2018 года», — Майкл Мор, заместитель руководителя миссии.

Майский отлет также даст команде OSIRIS-REx возможность спланировать последний пролет космического корабля над Бенну. Это мероприятие не входило в первоначальный график миссии, но команда изучает возможность проведения заключительных наблюдений за астероидом, чтобы узнать, как контакт космического корабля с поверхностью Бенну изменил место взятия пробы.

Облет должен состояться в начале апреля. OSIRIS-REx проведет наблюдение за местом отбора проб под названием «Соловей» с расстояния примерно 3,2 км. Поверхность Бенну была значительно нарушена после сбора образцов Touch-and-Go (TAG), когда коллекторная головка погрузилась на 48,8 сантиметра в поверхность астероида. Двигатели космического корабля также повредили значительное количество поверхностного материала во время работы.

«OSIRIS-REx уже предоставил невероятные научные данные. Мы очень рады, что миссия планирует еще один обзорный пролет астероида Бенну, чтобы предоставить новую информацию о том, как астероид ответил на TAG, и как следует попрощаться», — Лори Глейз.

Эти наблюдения также дадут команде возможность оценить текущую функциональность научных инструментов на борту космического корабля — в частности, OSIRIS-REx Camera Suite (OCAMS), термоэмиссионного спектрометра OSIRIS-REx (OTES), OSIRIS-REx Visible, Инфракрасного спектрометра (OVIRS) и лазерного высотомера OSIRIS-REx (OLA). Возможно, пыль покрыла инструменты во время сбора образцов, и миссия хочет оценить состояние каждого из них. Понимание работоспособности инструментов также станет частью оценки командой возможных расширенных возможностей миссии после того, как образец будет доставлен на Землю.

По мере приближения к Земле OSIRIS-REx выбрасывает капсулу возврата образца (SRC), которая на парашюте спустится на испытательном полигоне в Юте. Сотрудники NASA доставят капсулу на объект курирования в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне и распространят образцы по лабораториям по всему миру.

Станцию запустили в сентябре 2016 года, в декабре 2018-го она вышла на орбиту астероида. Исследования показали, что поверхность Бенну усеяна крупными булыжниками, а в его породах содержится большое количество воды. Это делает астероид особенно интересным для планетологов с точки зрения того, как формировалась Солнечная система.

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