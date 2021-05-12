OSIRIS-REx покинул астероид Бенну с ценным грузом и взял курс на Землю

Американская автоматическая межпланетная станция OSIRIS-REx завершила свою миссию на астероиде Бенну и направилась к Земле. При подлете аппарат сбросит в земную атмосферу возвращаемую капсулу с образцами космической породы. По плану, она совершит посадку на полигоне в штате Юта 24 сентября 2023 года.
Если OSIRIS-REx не сможет сбросить капсулу, у команды есть запасной план, чтобы отвести аппарат от Земли и повторить попытку в 2025 году.
OSIRIS-REx отправился в космос осенью 2016 года; путь до 500-метрового астероида (101955) Бенну занял два года. В задачу станции входило исследование Бенну с низкой орбиты и получение проб грунта с поверхности. Собранные образцы весят от 200 до 400 граммов. Это намного больше, чем ожидалось: для успеха миссии ученым было бы достаточно и 60 граммов.
Контейнер будет доставлен в Центр космических полетов имени Линдона Джонсона в Хьюстоне, где материал будет распределен по лабораториям разных стран. С его помощью можно изучать процессы формирования Солнечной системы и превращения Земли в обитаемую планету.