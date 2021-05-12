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Космос

OSIRIS-REx покинул астероид Бенну с ценным грузом и взял курс на Землю

Анастасия Баринова
12 мая 2021
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Фото: NASA
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Фото: NASA
Межпланетная станция везет образцы с астероида для изучения.

Американская автоматическая межпланетная станция OSIRIS-REx завершила свою миссию на астероиде Бенну и направилась к Земле. При подлете аппарат сбросит в земную атмосферу возвращаемую капсулу с образцами космической породы. По плану, она совершит посадку на полигоне в штате Юта 24 сентября 2023 года.

«10 мая в 16:00 по времени Восточного побережья США (23:00 мск) включились двигатели, отработали семь минут, и с этого момента началось путешествие домой. Дорога не будет прямой: аппарат дважды облетит вокруг Солнца и преодолеет 2,3 млрд км, прежде чем приблизится к Земле», – NASA.

Если OSIRIS-REx не сможет сбросить капсулу, у команды есть запасной план, чтобы отвести аппарат от Земли и повторить попытку в 2025 году.

OSIRIS-REx отправился в космос осенью 2016 года; путь до 500-метрового астероида (101955) Бенну занял два года. В задачу станции входило исследование Бенну с низкой орбиты и получение проб грунта с поверхности. Собранные образцы весят от 200 до 400 граммов. Это намного больше, чем ожидалось: для успеха миссии ученым было бы достаточно и 60 граммов.

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Контейнер будет доставлен в Центр космических полетов имени Линдона Джонсона в Хьюстоне, где материал будет распределен по лабораториям разных стран. С его помощью можно изучать процессы формирования Солнечной системы и превращения Земли в обитаемую планету. 

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