OSIRIS-REx покинул астероид Бенну с ценным грузом и взял курс на Землю

Межпланетная станция везет образцы с астероида для изучения.

Американская автоматическая межпланетная станция OSIRIS-REx завершила свою миссию на астероиде Бенну и направилась к Земле. При подлете аппарат сбросит в земную атмосферу возвращаемую капсулу с образцами космической породы. По плану, она совершит посадку на полигоне в штате Юта 24 сентября 2023 года.