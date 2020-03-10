OSIRIS-REx прошел на рекордно малом расстоянии от астероида Бенну: видео

В начале января этого года представители NASA заявили, что OSIRIS-REx совершит три сближения с поверхностью астероида Бенну и получит подробные снимки двух предположительных зон посадки, «Соловей» и «Скопа». Эти снимки важны для того, чтобы оценить, насколько посадка в этих районах будет безопасна.

Сближение с регионом «Скопа» прошло неудачно, поскольку у аппарата вышел из строя лазерный дальномер, что негативно повлияло на качество полученных фотографий.

После сближения с районом «Соловей» OSIRIS-REx вернулся на безопасную орбиту (около 1 километра). В апреле аппарат проведет две репетиции отбора проб, сблизившись с Бенну на расстояние 125 и 50 метров. В июне запланировано сближение на расстояние от 25 до 40 метров. В каждом из подходов OSIRIS-REx будет собирать больше данных о месте отбора проб. Фактический маневр отбора проб запланирован на конец августа 2020 года. С помощью заряда азота аппарат поднимет и соберет некоторое количество реголита, который к 2023 году должен быть доставлен на Землю.