OSIRIS-REx прошел на рекордно малом расстоянии от астероида Бенну: видео

OSIRIS-REx сблизился с астероидом Бенну на расстояние в 250 метров, сделав снимки региона под названием «Соловей», где в августе 2020 года аппарат должен высадиться и собрать пробы грунта.
В начале января этого года представители NASA заявили, что OSIRIS-REx совершит три сближения с поверхностью астероида Бенну и получит подробные снимки двух предположительных зон посадки, «Соловей» и «Скопа». Эти снимки важны для того, чтобы оценить, насколько посадка в этих районах будет безопасна.
Сближение с регионом «Скопа» прошло неудачно, поскольку у аппарата вышел из строя лазерный дальномер, что негативно повлияло на качество полученных фотографий.
После сближения с районом «Соловей» OSIRIS-REx вернулся на безопасную орбиту (около 1 километра). В апреле аппарат проведет две репетиции отбора проб, сблизившись с Бенну на расстояние 125 и 50 метров. В июне запланировано сближение на расстояние от 25 до 40 метров. В каждом из подходов OSIRIS-REx будет собирать больше данных о месте отбора проб. Фактический маневр отбора проб запланирован на конец августа 2020 года. С помощью заряда азота аппарат поднимет и соберет некоторое количество реголита, который к 2023 году должен быть доставлен на Землю.
Зонд OSIRIS-REx успешно запустили на орбиту в сентябре 2016 года в рамках миссии по сближению и сбору образцов с поверхности 500-метрового астероида Бенну (1999 RQ36). Аппарат достиг астероида в декабре 2018 года. Сегодня 1279 день из 1392 дней полёта до астероида. Забор грунта с поверхности ожидается через 3 месяца 21 день. Из всего пути завершено 91,9%.
В декабре 2019 года команда проекта OSIRIS-REx объявила о завершении проекта по составлению карты поверхности астероида Бенну, в котором приняло участие более 3 500 добровольцев.