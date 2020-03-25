OSIRIS-REx собрал изображение астероида Бенну в беспрецедентной детализации

Автоматическая межпланетная станция OSIRIS-REx была создана для доставки образцов грунта с астероида (101955) Бенну. Программа была запущена в сентябре 2016 года. 31 декабря 2018 года аппарат прибыл к астероиду и вышел на круговую орбиту. Таким образом Бенну стал наименьшим небесным телом с космическим аппаратом, находящимся на его орбите. Забор грунта запланирован на конец августа 2020 года, а возвращение на Землю — на сентябрь 2023 года.

(101955) Бенну представляет собой 500-метровый околоземный астероид из группы Аполлонов, который был открыт в 2013 году и назван в честь птицы из древнеегипетской мифологии.

Полноразмерные версии мозаики доступны для скачивания здесь.

Посмотрите, как OSIRIS-REx прошел на рекордно малом расстоянии от астероида Бенну.