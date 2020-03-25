OSIRIS-REx собрал изображение астероида Бенну в беспрецедентной детализации

Эта глобальная карта поверхности астероида Бенну представляет собой мозаику изображений, собранных космическим аппаратом OSIRIS-REx NASA в период с 7 марта по 19 апреля 2019 года. В общей сложности 2 155 изображений, сделанных PolyCam, были сшиты вместе и исправлены для создания мозаики.
Разрешение 5 сантиметров на пиксель — самое высокое, при котором планетарное тело когда-либо было глобально картировано. OSIRIS-REx собирал изображения, находясь на расстоянии от 3,1 до 5 км над поверхностью астероида.
Автоматическая межпланетная станция OSIRIS-REx была создана для доставки образцов грунта с астероида (101955) Бенну. Программа была запущена в сентябре 2016 года. 31 декабря 2018 года аппарат прибыл к астероиду и вышел на круговую орбиту. Таким образом Бенну стал наименьшим небесным телом с космическим аппаратом, находящимся на его орбите. Забор грунта запланирован на конец августа 2020 года, а возвращение на Землю — на сентябрь 2023 года.
(101955) Бенну представляет собой 500-метровый околоземный астероид из группы Аполлонов, который был открыт в 2013 году и назван в честь птицы из древнеегипетской мифологии.
Полноразмерные версии мозаики доступны для скачивания здесь.
Посмотрите, как OSIRIS-REx прошел на рекордно малом расстоянии от астероида Бенну.