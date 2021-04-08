OSIRIS-REx в последний раз облетел астероид Бенну

Межпланетная станция NASA OSIRIS-REx завершила свой последний облет астероида Бенну 7 апреля и теперь медленно удаляется от объекта своих исследований. Через несколько дней сотрудники миссии получат данные, собранные аппаратом, и выяснят, как OSIRIS-REx изменил поверхность Бенну, когда собрал образцы с этого космического тела.

Маневр по сбору проб Touch and Go (TAG) состоялся 20 октября 2020 года. Последний облет не был запланирован изначально — его было решено добавить в этом году, чтобы осмотреть место TAG.