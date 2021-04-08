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Космос

OSIRIS-REx в последний раз облетел астероид Бенну

National Geographic Россия
08 апреля 2021
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OSIRIS-REx возле Бенну в представлении художника
Фото: Chris Meaney / NASA
Межпланетная станция прощается с объектом своих исследований.

Межпланетная станция NASA OSIRIS-REx завершила свой последний облет астероида Бенну 7 апреля и теперь медленно удаляется от объекта своих исследований. Через несколько дней сотрудники миссии получат данные, собранные аппаратом, и выяснят, как OSIRIS-REx изменил поверхность Бенну, когда собрал образцы с этого космического тела.

Маневр по сбору проб Touch and Go (TAG) состоялся 20 октября 2020 года. Последний облет не был запланирован изначально — его было решено добавить в этом году, чтобы осмотреть место TAG.

«Мы узнаем больше о природе поверхностных и подземных материалов наряду с механическими свойствами астероида, когда изучим распределение выкопанных материалов вокруг TAG», — Данте Лауретта, главный исследователь миссии OSIRIS-REx.

Во время пролета OSIRIS-REx фотографировал Бенну в течение 5,9 часов. Он пролетел на расстоянии 3,5 км от поверхности Бенну. Это самое близкое расстояние со времен сбора проб TAG. В NASA отмечают, что данные миссии будут доступны на Земле не раньше 13 апреля.

«Бенну находится примерно в 300 миллионах километрах от Земли прямо сейчас. Это значит, что скорость передачи данных по нисходящей линии связи достигнет лишь 412 килобит в секунду, поэтому загрузка всех данных облетов займет несколько дней», — говорит Майк Моро, заместитель руководителя проекта OSIRIS-REx.

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OSIRIS-REx с его драгоценными образцами с астероида будет оставаться в окрестностях Бенну до 10 мая. После этого корабль запустит свои двигатели и начнет двухлетний круиз домой. Миссия доставит образец астероида на Землю 24 сентября 2023 года.

Запуск OSIRIS-REx состоялся 8 сентября 2016 года. Межпланетная станция достигла астероида 31 декабря 2018 года. Выбор Бенну для исследования обусловлен тем, что он находится на достаточно близком расстоянии от Земли, а также относится к классу В, что позволит получить углеродистое вещество, которое осталось на астероиде еще со времен образования Солнечной системы.

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