OSIRIS-REx взял образцы грунта с астероида Бенну

Во вторник космический аппарат NASA Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer (OSIRIS-REx) развернул свою роботизированную руку и впервые коснулся поверхности астероида, чтобы собрать материал для его доставки на Землю в 2023 году.

В 13:50 по североамериканскому восточному летнему времени (20:50 мск) OSIRIS-REx запустил свои двигатели, чтобы сойти со своей стандартной орбиты вокруг астероида. Он вытянул плечо, затем локоть, затем запястье своей 3,35-метровой роботизированной руки, известной как механизм сбора образцов Touch-And-Go (TAGSAM) и начал четырехчасовой спуск на расстояние 125 метров от Бенну.

На этой отметке космический аппарат выполнил маневр, позволяющий ему точно нацелиться на место сбора проб, известное как «Найтингейл». Десять минут спустя космический корабль запустил двигатели для второго срабатывания «Matchpoint», чтобы замедлить его снижение и соответствовать вращению астероида во время контакта. Затем он продолжил опасный 11-минутный путь мимо валуна размером с двухэтажное здание, получившего прозвище «Роковая гора», и совершил касание поверхности на чистом месте в кратере в северном полушарии Бенну.