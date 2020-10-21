OSIRIS-REx взял образцы грунта с астероида Бенну

Во вторник космический аппарат NASA Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer (OSIRIS-REx) развернул свою роботизированную руку и впервые коснулся поверхности астероида, чтобы собрать материал для его доставки на Землю в 2023 году.
В 13:50 по североамериканскому восточному летнему времени (20:50 мск) OSIRIS-REx запустил свои двигатели, чтобы сойти со своей стандартной орбиты вокруг астероида. Он вытянул плечо, затем локоть, затем запястье своей 3,35-метровой роботизированной руки, известной как механизм сбора образцов Touch-And-Go (TAGSAM) и начал четырехчасовой спуск на расстояние 125 метров от Бенну.
На этой отметке космический аппарат выполнил маневр, позволяющий ему точно нацелиться на место сбора проб, известное как «Найтингейл». Десять минут спустя космический корабль запустил двигатели для второго срабатывания «Matchpoint», чтобы замедлить его снижение и соответствовать вращению астероида во время контакта. Затем он продолжил опасный 11-минутный путь мимо валуна размером с двухэтажное здание, получившего прозвище «Роковая гора», и совершил касание поверхности на чистом месте в кратере в северном полушарии Бенну.
TAGSAM, оснащенный специальным устройством для забора грунта, коснулся поверхности астероида всего на 16 секунд. В этот момент одна из трех находящихся на нем капсул с азотом выбросила облако сжатого газа, под воздействием которого частицы грунта диаметром около 2 см должны были подняться и осесть на внутренней поверхности устройства.
Согласно камере, которая установлена на манипуляторе, касание поверхности астероида и распыление азота прошло успешно, однако диспетчерам NASA потребуется несколько дней, чтобы определить массу собранного реголита. Если материала окажется не менее 60 граммов, будет отдана команда сохранить образец в контейнере для его отправки на Землю. В противном случае процедуру повторят в начале 2021 года на резервной площадке в другой части астероида.
Ожидается, что OSIRIS-REx покинет астероид в марте 2021 года, после чего направится к Земле. Образцы с Бенну должны достичь нашей планеты в сентябре 2023 года.
Астероид Бенну диаметром около 600 метров был открыт в 2013 году. Для исследования этого объекта в сентябре 2016 года NASA запустило к нему межпланетную станцию. На орбиту астероида станция вышла 31 декабря 2018 года.
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