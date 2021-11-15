Осколок китайского спутника едва не врезался в МКС

На этой неделе Международная космическая станция (МКС) была вынуждена уклониться от возможного столкновения с космическим мусором. Это потребовало срочного изменения орбиты МКС.

Этот космический мусор представляет собой обломок метеорологического спутника Fengyun-1C, разрушенного в 2007 году в результате испытания китайской противоспутниковой ракеты. Спутник разорвался на более чем 3500 осколков, большинство из которых все еще находятся на орбите. Многие уже попали в орбитальную область МКС.

Маневр по изменению орбиты был проведен при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-18», пристыкованного к МКС. Двигатели были запущены на шесть минут, что изменило скорость МКС на 0,7 метра в секунду и подняло ее орбиту на 1,2 км.

За 23 года существования станции на орбите произошло около 30 близких сближений с орбитальным мусором, требующих действий уклонения. Три из них произошли в 2020 году. В мае этого года крошечный кусок космического мусора пробил 5-миллиметровую дыру в построенной в Канаде роботизированной руке МКС.