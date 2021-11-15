Осколок китайского спутника едва не врезался в МКС

На этой неделе Международная космическая станция (МКС) была вынуждена уклониться от возможного столкновения с космическим мусором. Это потребовало срочного изменения орбиты МКС.
Этот космический мусор представляет собой обломок метеорологического спутника Fengyun-1C, разрушенного в 2007 году в результате испытания китайской противоспутниковой ракеты. Спутник разорвался на более чем 3500 осколков, большинство из которых все еще находятся на орбите. Многие уже попали в орбитальную область МКС.
Маневр по изменению орбиты был проведен при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-18», пристыкованного к МКС. Двигатели были запущены на шесть минут, что изменило скорость МКС на 0,7 метра в секунду и подняло ее орбиту на 1,2 км.
За 23 года существования станции на орбите произошло около 30 близких сближений с орбитальным мусором, требующих действий уклонения. Три из них произошли в 2020 году. В мае этого года крошечный кусок космического мусора пробил 5-миллиметровую дыру в построенной в Канаде роботизированной руке МКС.
Как самая большая обитаемая космическая станция, МКС является наиболее уязвимой целью для космического мусора. Она движется со скоростью 7,66 км в секунду, поэтому столкновение даже с небольшим осколком может привести к серьезным повреждениям. Однако значение имеет относительная скорость спутника и мусора, поэтому некоторые столкновения могут происходить медленнее, а другие — быстрее и наносить еще больший ущерб.
По данным Европейского космического агентства, на низкой околоземной орбите вращаются около 36 500 искусственных объектов размером более 10 см, таких как неработающие спутники и ступени ракет, почти 30 000 из них отслеживаются организациями по всему миру, такими как Сеть космического наблюдения США. Однако на орбите есть еще около миллиона фрагментов мусора размером от одного сантиметра до десяти и 330 миллионов — от миллиметра до сантиметра.
Модули МКС в некоторой степени защищены многослойным экраном, чтобы уменьшить вероятность прокола и разгерметизации. Но остается риск того, что опасное столкновение может произойти до того, как МКС достигнет конца срока службы примерно в конце десятилетия.