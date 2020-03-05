Осмотритесь вокруг: Curiosity снял панораму Марса с самым высоким разрешением

В период с 24 ноября по 1 декабря 2019 года марсоход Curiosity снимал панораму марсианской поверхности с самым высоким разрешением по сравнению с другими фотографиями поверхности Красной планеты. Панорама состоит из более чем тысячи изображений и содержит 1,8 миллиарда пикселей.
Панорама создана при помощи телеобъектива камеры Mast Camera (Mastcam). Также ровер использовал другой объектив, чтобы снять панораму с более низким разрешением — почти 650 млн пикселей; на ней видна часть марсохода и его щуп.
Обе панорамы демонстрируют Глен Торридон, регион на склоне горы Шарп, который исследует Curiosity. Марсоход запрограммировали сделать эти снимки, пока команда миссии из Лаборатории реактивного движения NASA была на четырех выходных, и он неподвижно стоял на склоне холма. Чтобы обеспечить равномерное освещение, время съемки было ограничено между полуднем и 14:00 по марсианскому времени. В общей сложности съемки заняли шесть с половиной часов.
Самостоятельно исследовать местность, отснятую ровером, можно в интерактивном 360-градусном видео.
В течение нескольких последних месяцев Curiosity исследует местность вблизи горы Шарп, которая возвышается на высоту 5,5 км над дном кратера Гейла. Благодаря структуре пород в регионе исследователи могут изучать все слои поверхности Красной планеты в разрезе.
Полноформатное изображение в мельчайших подробностях можно скачать по ссылке (формат TIFF, вес – 2,43 Гб).