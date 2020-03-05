Осмотритесь вокруг: Curiosity снял панораму Марса с самым высоким разрешением

В период с 24 ноября по 1 декабря 2019 года марсоход Curiosity снимал панораму марсианской поверхности с самым высоким разрешением по сравнению с другими фотографиями поверхности Красной планеты. Панорама состоит из более чем тысячи изображений и содержит 1,8 миллиарда пикселей.

Панорама создана при помощи телеобъектива камеры Mast Camera (Mastcam). Также ровер использовал другой объектив, чтобы снять панораму с более низким разрешением — почти 650 млн пикселей; на ней видна часть марсохода и его щуп.