От смертельной радиации Марса нашли возможное спасение

На прошлой неделе международная группа ученых опубликовала исследование, в котором заявила, что миссия на Марс с людьми не может продлиться дольше четырех лет. Это связано с космическим излучением, которое повлияет на здоровье людей.
Однако исследователи ищут решение этой проблемы и, возможно, они нашли один действенный вариант. Новое исследование с использованием данных Марсианской научной лаборатории Curiosity показало, как особенности естественного ландшафта Красной планеты могут обеспечить укрытие от радиации для людей.
Когда ровер Curiosity приземлился на поверхность Марса в 2012 году, он нес в своей полезной нагрузке прибор под названием Детектор оценки радиации (RAD). Этот инструмент измеряет вредное излучение на Марсе, исходящее от Солнца и других источников. Он также может оценить опасность, которую радиация представляет для любой микробной жизни, которая может существовать на Марсе.
RAD размером с тостер располагается на верхней поверхности Curiosity. Одной из областей, изучаемых ровером с помощью RAD, является регион Мюррей-Баттс. Эта территория находится в нижней части горы Шарп в кратере Гейла. Марсоход изучил геологию этого песчаника и выяснил, что в нем наблюдается снижение поверхностной радиации.
Впрочем, радиационный фон был ниже, чем остальная поверхность Марса, изученная ровером, всего на пять процентов, однако и это важная информация, которая может помочь будущим миссиям на Красную планету.
Радиация, поражающая предметы или людей на поверхности Марса, исходит из космоса. И большая часть излучения, попадающего на человека или оборудование, исходит непосредственно с неба. Но часть этого воздействия — это альбедное излучение, то есть оно отражается от поверхности и поражает объекты снизу.
Доза радиации на поверхности Марса постоянно колеблется. На нее могут повлиять гелиосферные изменения, а также угол обзора неба, которому могут подвергнуться исследователи. Более крутой угол означает, что излучение должно проходить через большее количество атмосферы, что меняет воздействие на поверхность.
Исследователи полагают, что астронавты на Марсе смогут использовать для защиты от радиации особенности местности — в том числе лавовые трубы, защищенные метрами марсианского реголита. Хотя защититься от нее полностью не удастся, любое снижение ее уровня пойдет на пользу миссии.
Как отмечается в статье ученых, подробные радиационные карты, учитывающие воздействие неба, рельеф местности и все остальное, могут спасти жизни людей.