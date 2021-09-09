От смертельной радиации Марса нашли возможное спасение

На прошлой неделе международная группа ученых опубликовала исследование, в котором заявила, что миссия на Марс с людьми не может продлиться дольше четырех лет. Это связано с космическим излучением, которое повлияет на здоровье людей.

Однако исследователи ищут решение этой проблемы и, возможно, они нашли один действенный вариант. Новое исследование с использованием данных Марсианской научной лаборатории Curiosity показало, как особенности естественного ландшафта Красной планеты могут обеспечить укрытие от радиации для людей.

Когда ровер Curiosity приземлился на поверхность Марса в 2012 году, он нес в своей полезной нагрузке прибор под названием Детектор оценки радиации (RAD). Этот инструмент измеряет вредное излучение на Марсе, исходящее от Солнца и других источников. Он также может оценить опасность, которую радиация представляет для любой микробной жизни, которая может существовать на Марсе.

RAD размером с тостер располагается на верхней поверхности Curiosity. Одной из областей, изучаемых ровером с помощью RAD, является регион Мюррей-Баттс. Эта территория находится в нижней части горы Шарп в кратере Гейла. Марсоход изучил геологию этого песчаника и выяснил, что в нем наблюдается снижение поверхностной радиации.