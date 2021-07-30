Открыта экзопланета, делающая полный оборот вокруг своей звезды за 1,1 млн лет

На сегодняшний день астрономы открыли уже тысячи экзопланет, но лишь малая их часть наблюдалась напрямую, потому что их чрезвычайно трудно увидеть с помощью существующих телескопов. Однако это удалось аспиранту Института астрономии Гавайского университета Чжоуцзяну Чжану, который запечатлел экзопланету, находящуюся на расстоянии всего 35 световых лет от Земли. Это ближайшая к нашей Солнечной системе экзопланета, наблюдавшаяся напрямую.

Экзопланета, получившая обозначение COCONUTS-2b, имеет ряд необычных характеристик. Во-первых, она представляет собой газовый гигант в шесть раз больше Юпитера. Во-вторых, COCONUTS-2b находится так далеко от родительской звезды (6471 астрономическая единица), что делает полный оборот вокруг нее за 1,1 миллиона лет. Это рекорд для всех известных экзопланет.

Исследователи объясняют, что COCONUTS-2b удалось обнаружить именно благодаря удаленности от родительской звезды вкупе с тем, что экзопланета до сих пор остается довольно теплой. Ее температура составляет около +160 °C.