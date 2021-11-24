Открыта новая гигантская пылающая планета. Год там длится всего 16 часов!
С момента открытия первой экзопланеты в 1988 году (подтвердили открытие только в 1992 году) астрономам удалось обнаружить еще свыше 4500 далеких миров, вращающихся вокруг звезд в тысячах световых лет от Земли. Каких только разновидностей экзопланет во Вселенной нет – целый инопланетный зверинец: от каменистых суперземель и миниатюрных нептунов до колоссальных газовых гигантов.
Среди наиболее удивительных планет, обнаруженных на сегодняшний день, есть класс «горячие юпитеры» – массивные газовые гиганты размером с наш собственный Юпитер или больше. Они делают полный оборот вокруг своих звезд менее чем за 10 дней, в отличие от Юпитера в нашей Системе, медленно двигающегося по своей 12-летней орбите.
На сегодняшний день ученые обнаружили около 400 горячих юпитеров. Но как именно возникли эти объекты? Этот вопрос до сих пор остается одной из главных нерешенных загадок планетологии.
Теперь астрономы с помощью спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) обнаружили один из самых экстремальных сверхгорячих юпитеров – это газовый гигант, который примерно в пять раз превышает массу Юпитера и совершает оборот вокруг своей звезды всего за 16 часов.
Проанализировав измерения в различных оптических и инфракрасных длинах волн, ученые определили, что TOI-2109b примерно на 35% больше Юпитера в диаметре и находится на расстоянии около 2,4 миллиона километров от своей звезды. Для сравнения: Меркурий, ближайшая к Солнцу планета, находится от него на расстоянии примерно на 58 миллионов километров.
Астрономы полагают, что эта экзопланета находится в процессе орбитального распада, двигаясь по спирали по направлению к своей звезде – как вода, уходящая в слив ванной.
Исходя из наблюдаемых свойств системы, исследователи подсчитали, что TOI-2109b приближается к своей звезде со скоростью от 10 до 750 миллисекунд в год – быстрее, чем любой из уже наблюдаемых горячих юпитеров.
Из-за чрезвычайно узкой орбиты и близости к своей звезде температура на дневной поверхности планеты оценивается в 3500 градусов Кельвина, или около 3226 °C. Это делает планету, обозначенную как TOI-2109b, второй самой горячей из обнаруженных на данный момент.
«Между тем яркость ночной стороны планеты ниже чувствительности данных TESS, что вызывает вопросы о том, что на самом деле там происходит. Там очень низкая температура или планета каким-то образом забирает тепло с дневной стороны и переносит его на ночную? Мы только в начале пути поиска ответа на этот вопрос для сверхгорячих юпитеров», — говорит соавтор исследования Ави Шпорер.
Исследователи рассчитывают использовать более мощные телескопы для наблюдений за TOI-2109b в ближайшем будущем. В этом может помочь телескоп Джеймса Уэбба, который наконец-то должен быть запущен на орбиту в декабре.
«Сверхгорячие юпитеры, такие как TOI-2109b, составляют самый экстремальный подкласс экзопланет. Мы только начали понимать некоторые уникальные физические и химические процессы, происходящие в их атмосфере, — процессы, аналогов которым нет в нашей Солнечной системе», — заключает Ян Вонг.
Кстати, вы знаете, что такое экзопланеты?
Планеты, у которых есть подобный экзоскелету каркас
А вот и нет!Экзопланеты – это любые планеты за пределами Солнечной системы
Любые планеты за пределами Солнечной системы
Именно так!
Планеты, на которых теоретически возможна жизнь
Это частое предположение. Но ошибочноеЭкзопланеты – это любые планеты за пределами Солнечной системы
Планеты, находящиеся в зоне обитания своей звезды и похожие на Землю