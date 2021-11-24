Открыта новая гигантская пылающая планета. Год там длится всего 16 часов!

С момента открытия первой экзопланеты в 1988 году (подтвердили открытие только в 1992 году) астрономам удалось обнаружить еще свыше 4500 далеких миров, вращающихся вокруг звезд в тысячах световых лет от Земли. Каких только разновидностей экзопланет во Вселенной нет – целый инопланетный зверинец: от каменистых суперземель и миниатюрных нептунов до колоссальных газовых гигантов.

Среди наиболее удивительных планет, обнаруженных на сегодняшний день, есть класс «горячие юпитеры» – массивные газовые гиганты размером с наш собственный Юпитер или больше. Они делают полный оборот вокруг своих звезд менее чем за 10 дней, в отличие от Юпитера в нашей Системе, медленно двигающегося по своей 12-летней орбите.

На сегодняшний день ученые обнаружили около 400 горячих юпитеров. Но как именно возникли эти объекты? Этот вопрос до сих пор остается одной из главных нерешенных загадок планетологии.

Теперь астрономы с помощью спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) обнаружили один из самых экстремальных сверхгорячих юпитеров – это газовый гигант, который примерно в пять раз превышает массу Юпитера и совершает оборот вокруг своей звезды всего за 16 часов.