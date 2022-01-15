Откуда взялись органические молекулы в древнем марсианском метеорите?

Древний марсианский метеорит ALH84001, обнаруженный в Антарктиде в 1984 году, содержит органические молекулы, которые, как теперь предполагают исследователи, образовались в результате геологических процессов, а не деятельности инопланетных организмов.
Когда в 1996 году исследователи сообщили, что они обнаружили органические молекулы в древнем марсианском метеорите, обнаруженном в Антарктиде, это вызвало настоящий ажиотаж. Некоторые настаивали на том, что соединения являются свидетельством существования жизни на Марсе. Другие, однако, указывали на загрязнение земными формами жизни или небиологическими источниками.
Новый геохимический анализ метеорита опровергает идею о том, что живые организмы населяли этот кусок Красной планеты возрастом 4,09 миллиарда лет. Ученые утверждают, что органическое вещество внутри, вероятно, образовалось в результате химического взаимодействия воды и минералов, смешивающихся под поверхностью Марса.
Органические молекулы часто производятся живыми организмами, но они также могут возникать в результате небиологических, абиотических процессов. Новое исследование предполагает, что марсианские геологические процессы могли создавать эти соединения в течение миллиардов лет.
Стил и его коллеги в начале своей работы пытались изучить, как древняя марсианская вода могла трансформировать минералы в ALH84001. Команда использовала микроскопические и спектроскопические методы визуализации для анализа крошечных кусочков частей метеорита, которые, по-видимому, реагировали с водой.
В своих образцах исследователи обнаружили побочные продукты двух химических реакций – серпентинизации и карбонизации. Они происходят, когда подземные жидкости взаимодействуют с минералами и трансформируют их. Среди этих побочных продуктов исследователи обнаружили сложные органические молекулы. Основываясь на идентификации этих двух процессов, команда пришла к выводу, что органика, вероятно, образовалась во время геологических реакций, как это происходит на Земле.
Анализ относительного количества различных типов водорода в органическом веществе подтвердил предположения о том, что органические соединения образовались на Марсе, а не появились из земных микробов или материалов.
«Хотя эта работа не приближает нас к доказательству или опровержению существования жизни на Марсе, выявление там абиотических источников органических соединений имеет важное значение для наших поисков», – заключает Стил.