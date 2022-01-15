Откуда взялись органические молекулы в древнем марсианском метеорите?

Древний марсианский метеорит ALH84001, обнаруженный в Антарктиде в 1984 году, содержит органические молекулы, которые, как теперь предполагают исследователи, образовались в результате геологических процессов, а не деятельности инопланетных организмов.

Когда в 1996 году исследователи сообщили, что они обнаружили органические молекулы в древнем марсианском метеорите, обнаруженном в Антарктиде, это вызвало настоящий ажиотаж. Некоторые настаивали на том, что соединения являются свидетельством существования жизни на Марсе. Другие, однако, указывали на загрязнение земными формами жизни или небиологическими источниками.

Новый геохимический анализ метеорита опровергает идею о том, что живые организмы населяли этот кусок Красной планеты возрастом 4,09 миллиарда лет. Ученые утверждают, что органическое вещество внутри, вероятно, образовалось в результате химического взаимодействия воды и минералов, смешивающихся под поверхностью Марса.

Органические молекулы часто производятся живыми организмами, но они также могут возникать в результате небиологических, абиотических процессов. Новое исследование предполагает, что марсианские геологические процессы могли создавать эти соединения в течение миллиардов лет.