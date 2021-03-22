Откуда взялись «пауки» на Марсе?

Марс имеет много сходных характеристик с Землей, но в то же время сильно от нее отличается. Красная планета имеет похожий наклон, что делает сходными сезонные колебания температур. Однако сезоны на Марсе в два раза длиннее земных. Это означает значительное снижение температуры осенью и зимой и ее повышение весной и летом.

С другой стороны, марсианская атмосфера очень отличается от атмосферы Земли; она намного тоньше и состоит в основном (около 95 процентов) из углекислого газа. Планета находится намного дальше от Солнца, поэтому там заметно холоднее. Когда наступает зима, углекислый газ из атмосферы замерзает на поверхности, особенно в высоких широтах.

В 2006 и 2007 годах геофизик Хью Киффер и его коллеги предположили, что весной этот замороженный углекислый газ сублимируется, то есть переходит из льда в газ, без промежуточной стадии плавления в жидкость.

По мере того, как газ нагревается и расширяется, давление нарастает, что приводит к образованию трещин. Направляясь к вентиляционному отверстию, газ прорезает паукообразную систему каналов на поверхности Марса.