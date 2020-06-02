Оумуамуа может оказаться не астероидом, а водородным айсбергом

1I/Оумуамуа — первый обнаруженный межзвездный объект, пролетающий через Солнечную систему. Он был открыт 19 октября 2017 и первоначально классифицирован как комета, однако позже все же был признан астероидом. Теперь исследователи из Йельского и Чикагского университетов выдвинули версию о том, что Оумуамуа принадлежит к ранее неизвестному типу объектов — водородному айсбергу.

Происхождение 1I/Оумуамуа — это не единственная его странность. В отличие от большинства астероидов и комет этот объект имеет форму сплюснутого овала длиной около 274 метров. И что еще более странно, он ускоряется на выходе из Солнечной системы.

Все это делает 1I/Оумуамуа непохожим на какие-либо известные объекты, поскольку возможная принадлежность к комете или астероиду не объясняет всех этих странностей. Астрономы даже проверили, не является ли этот объект космическим кораблем пришельцев, передающим радиосигналы, но отвергли этот вариант.

Новая работа исследователей предполагает, что Оумуамуа может быть водородным айсбергом. Идея заключается в том, что в плотных ядрах молекулярных облаков в глубоком космосе температура может быть настолько низкой, что водород замерзает. Такие айсберги могли бы дрейфовать в течение миллионов лет, пока не оказались рядом со звездой, подобной нашей.