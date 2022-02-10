«Паркер» заглянул за облака Венеры и сделал новые снимки

Изображения были получены во время четвертого облета планеты зондом NASA.

Зонд NASA «Паркер» (Parker Solar Probe) сделал снимки поверхности Венеры в видимом свете, а также в ближнем инфракрасном диапазоне.

Укутанная густыми облаками, поверхность второй планеты от Солнца обычно скрыта от наших любопытствующих глаз. Но, используя данные прибора Wide-field Imager for Parker Solar Probe (WISPR), ученые смогли заглянуть под вуаль плотной атмосферы Венеры и раскрыть некоторые особенности ее топографии.

Плотные облака, состоящие в основном из серной кислоты, препятствуют проникновению большей части видимого света, исходящего от поверхности Венеры. Однако ученые убедились, что самые длинные видимые волны, которые граничат с ближним инфракрасным диапазоном, все же могут «пробиться» сквозь них. Днем этот красный свет теряется среди яркого солнечного света, отражающегося от облаков Венеры. Исследователи подтвердили это во время третьего пролета «Паркера» вокруг планеты в июле 2020 года.

На этот раз камеры WISPR уделили внимание ночной стороне Венеры и получили воодушевляющие результаты. Изображения показывают слабое свечение поверхности планеты (оно вызвано невероятным теплом, исходящим от раскаленной поверхности Венеры) с отличительными чертами ландшафта, такими как континентальные регионы, равнины и плато. Вокруг планеты также можно увидеть светящийся ореол молекул кислорода.

«Температура даже ночной стороны Венеры составляет около 460 °C. Здесь так жарко, что каменистая поверхность планеты заметно светится, будто кусок железа, вытащенный из горна», — говорит Брайан Вуд, сотрудник миссии «Паркер».

Проходя мимо Венеры, WISPR уловил диапазон длин волн от 470 до 800 нанометров. Часть этого света находится в ближнем инфракрасном диапазоне — длины волн, которые мы не можем видеть, но ощущаем как тепло, а часть находится в видимом диапазоне, между 380 и примерно 750 нанометрами.

Фото: NASA

«Мы в восторге от научных данных, которые предоставила миссия Parker Solar Probe. Зонд продолжает превосходить наши ожидания, и мы рады, что эти новые наблюдения, сделанные во время нашего маневра, могут неожиданным образом помочь в исследованиях Венеры», – Никола Фокс, директор отдела гелиофизики в штаб-квартире NASA.

Такие изображения планеты, которую часто называют «злым близнецом Земли», помогут ученым узнать больше о геологии поверхности Венеры, о том, какие минералы могут там присутствовать, и об эволюции планеты. Учитывая сходство между планетами, эта информация, возможно прольет свет на то, почему Венера стала столь негостеприимной для жизни, а Земля превратилась в оазис.

Детали поверхности, видимые на изображениях WISPR (слева), совпадают с теми, что были сделаны миссией Magellan (справа) Фото: NASA

Изображения WISPR показывают различные особенности ландшафта Венеры: континентальный регион Земли Афродиты, плато Теллус Регио и равнины Айно-Планития. Поскольку в высокогорных регионах примерно на 30 градусов холоднее, чем в более низких областях, они проявляются в виде темных пятен среди более ярких низменностей. Эти особенности также можно увидеть на радиолокационных изображениях, сделанных во время миссии Magellan в 1990-х годах.

Помимо изучения особенностей поверхности, новые изображения WISPR помогут ученым лучше понять геологию и минеральный состав Венеры. При нагревании материалы светятся на уникальных длинах волн. Объединив новые изображения с предыдущими, ученые получат более широкий диапазон длин волн для изучения, что поможет определить, какие минералы находятся на поверхности планеты.

Такие методы ранее использовались для изучения поверхности Луны. Будущие миссии продолжат расширять этот диапазон длин волн, что будет способствовать нашему пониманию эволюции планет.

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WISPR также сфотографировал орбитальное пылевое кольцо Венеры — след микроскопических частиц в форме пончика, разбросанных по орбите Венеры вокруг Солнца, — а прибор FIELDS провел прямые измерения радиоволн в венерианской атмосфере, помогая ученым понять, как верхние слои атмосферы меняются в течение 11-летнего цикла активности Солнца.

Хотя геометрия следующих двух пролетов, вероятно, не позволит «Паркеру» получить новое изображение ночной стороны Венеры, ученые продолжат использовать другие инструменты зонда для изучения планеты. В ноябре 2024 года космический корабль получит последний шанс сфотографировать поверхность Венеры во время своего седьмого и последнего облета.

«Паркер» был запущен в космос в августе 2018 года. Разработка зонда, названного в честь американского астронома Юджина Паркера, велась с 2008 года. В ходе миссии, которая рассчитана почти на семь лет, зонду предстоит приблизиться к Солнцу 24 раза. Аппарат будет измерять характеристики солнечной атмосферы и солнечного ветра, исследовать электромагнитные поля вблизи звезды и выполнять другие задачи.