Парниковый эффект на Марсе могли создавать ледяные облака

Из множества объяснений, которые ранее выдвигали ученые, ни одно не сработало. Например, некоторые предполагали, что столкновение с огромным астероидом могло высвободить достаточно кинетической энергии, чтобы нагреть планету. Но другие расчеты показали, что этот эффект продлился бы год или два, а следы древних рек и озер отчетливо показывают, что «влажный» период в истории планеты длился не одну сотню лет.

Кайт и его коллеги показали, что даже небольшое количество облаков в атмосфере может значительно повысить температуру планеты. Идея была впервые предложена в 2013 году, но тогда от нее отказались, потому что «утверждалось, что она будет работать только в том случае, если облака будут иметь неправдоподобные свойства».

Например, модели предполагали, что вода должна оставаться в атмосфере в течение длительного времени – намного дольше, чем это обычно бывает на Земле, – поэтому такая перспектива казалась маловероятной.