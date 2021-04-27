Парниковый эффект на Марсе могли создавать ледяные облака

Ученые уже давно сошлись во мнении, что когда-то на Красной планете существовали условия для поддержания жизни, в том числе текли многочисленные реки и плескались волны полноценных морей и океанов. Однако миллиарды лет назад планета получала в три раза меньше солнечного света, чем сегодня доступно нам на Земле. Каким же образом Марс получал достаточно тепла для поддержания гидросферы?
Планетолог из Чикагского университета Эдвин Кайтом представил ответ на этот вопрос, который на первый взгляд кажется парадоксальным, однако не противоречит законам физики. По его словам, на Марсе могли существовать высотные облака из тонкого слоя льда, создававшие парниковый эффект.
Из множества объяснений, которые ранее выдвигали ученые, ни одно не сработало. Например, некоторые предполагали, что столкновение с огромным астероидом могло высвободить достаточно кинетической энергии, чтобы нагреть планету. Но другие расчеты показали, что этот эффект продлился бы год или два, а следы древних рек и озер отчетливо показывают, что «влажный» период в истории планеты длился не одну сотню лет.
Кайт и его коллеги показали, что даже небольшое количество облаков в атмосфере может значительно повысить температуру планеты. Идея была впервые предложена в 2013 году, но тогда от нее отказались, потому что «утверждалось, что она будет работать только в том случае, если облака будут иметь неправдоподобные свойства».
Например, модели предполагали, что вода должна оставаться в атмосфере в течение длительного времени – намного дольше, чем это обычно бывает на Земле, – поэтому такая перспектива казалась маловероятной.
Используя трехмерную модель атмосферы всей планеты, Кайт и его команда обнаружили, что недостающей частью гипотезы было количество льда на Марсе. Если бы ледяной покров покрывал большую часть Красной планеты, это создало бы поверхностную влажность, благоприятную для облаков на малой высоте, однако они не сильно нагрели бы планету.
Однако, если участки льда существовали только на полюсах и вершинах гор, воздух в атмосфере стал бы намного суше. Эти условия благоприятствуют высокому слою облаков, которые легче нагревают планеты.
По словам Кайта, новая модель предполагает, что как только вода попадала в атмосферу раннего Марса, она оставалась там довольно долго – около года – и это создавало условия для долгоживущих высотных облаков.
По словам ученых, понимание полной истории того, как Марс обретал и терял тепло и атмосферу, может помочь в поисках других пригодных для жизни миров.
«Марс важен, потому что это единственная известная нам планета, которая имела способность поддерживать жизнь, а затем потеряла ее. Мы хотим понять все способы, которыми может нарушиться долгосрочная климатическая стабильность планеты – и все способы (не только земные), которыми она может быть сохранена», – заключают исследователи.
Посмотрите на необычный и огромный марсианский кратер – место, где никогда не тает лед.