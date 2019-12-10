Испытания перед полетом на Марс: NASA представило самую длинную ракету в истории

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) завершило сборку центрального блока ракеты-носителя SLS (Space Launch System), которая будет использоваться для программы полетов на Луну, а в перспективе — и на Марс. SLS — самая высокая ракета из когда-либо построенных: ее высота (65 метров) сравнима с высотой 25-этажного здания. Помимо этого ракета-носитель является крайне мощной: она способна достичь скорости в 23 Маха (28 400 км/ч) до отделения от головного блока — капсулы Orion с экипажем.

По словам главы ведомства Джима Брайденстайна, собранный центральный блок ракеты-носителя будет протестирован в центре NASA имени Джона Стениса. Отправка SLS состоится до конца текущего года.

Ввод в эксплуатацию ракеты многократно откладывался. Сперва пуск был запланирован на 2019 год, затем был перенесен на июнь 2020 года, а позже — на 2021 год. Со временем подсчеты расходов на первый запуск SLS изменились: предполагаемые затраты выросли почти на треть — с 6,2 млрд до 8 млрд долларов.