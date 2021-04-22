Perserverence впервые сгенерировал кислород на Марсе

При первом запуске MOXIE произвел пять граммов кислорода. Этого количества хватило бы астронавту для десяти минут дыхания при работе в спокойном темпе. Инструмент рассчитан на то, чтобы производить до 10 граммов кислорода в час.

MOXIE, разработанный Массачусетским технологическим институтом, был сделан из жаропрочных материалов, таких как никелевый сплав, и спроектирован так, чтобы выдерживать температуры до 800 °C, необходимые для его работы. Тонкое золотое покрытие гарантирует, что он не излучает тепло и не повредит марсоход.