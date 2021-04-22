Perserverence впервые сгенерировал кислород на Марсе
Шестиколесный ровер преобразовал часть углекислого газа, захваченного в марсианской атмосфере, в кислород. Впервые подобное произошло на планете, отличной от Земли.
Производство кислорода проводилось инструментом MOXIE (эксперимент по использованию ресурсов кислорода на Марсе). Этот прибор представляет собой золотистую коробку размером с автомобильный аккумулятор, расположенную внутри передней правой части марсохода.
Для разделения молекул углекислого газа прибор использовал электричество. В качестве побочного продукта производится окись углерода.
При первом запуске MOXIE произвел пять граммов кислорода. Этого количества хватило бы астронавту для десяти минут дыхания при работе в спокойном темпе. Инструмент рассчитан на то, чтобы производить до 10 граммов кислорода в час.
MOXIE, разработанный Массачусетским технологическим институтом, был сделан из жаропрочных материалов, таких как никелевый сплав, и спроектирован так, чтобы выдерживать температуры до 800 °C, необходимые для его работы. Тонкое золотое покрытие гарантирует, что он не излучает тепло и не повредит марсоход.
По словам Хехта, версия MOXIE весом в одну тонну могла бы произвести 25 тонн кислорода, необходимого для запуска ракеты с Марса. Он уверен, что производство кислорода из атмосферного углекислого газа – это более осуществимый вариант, нежели его извлечение изо льда с последующим электролизом.
В атмосфере Марса примерно 96% углекислого газа. Кислород составляет всего 0,13% по сравнению с 21% в атмосфере Земли.