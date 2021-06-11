Perseverance начал искать следы былой жизни на Марсе

Марсоход NASA Perseverance начал научную фазу своей миссии, покинув место посадки. До недавнего времени ровер проходил системные испытания и ввод в эксплуатацию, а также поддерживал месячные летные испытания мини-вертолета Ingenuity Mars Helicopter.
В рамках следующего этапа миссии, который займет 14 недель, Perseverance изучит геологию в окрестностях кратера Езеро и продемонстрирует возможности системы автонавигации и отбора проб, которые будут взяты на заранее выбранных четырех участках.
Главной целью марсохода остается поиск признаков древней микробной жизни на Красной планете, и кратер Езеро был выбран для этой цели неспроста. По словам соруководителя миссии Кевина Хэнда, 3,8 миллиарда лет назад эта область находилась под водой на глубине не менее 100 метров. Ученые надеются, что эта дельта богата минералами, способными сохранять окаменелые признаки жизни.
«Если бы на Марсе когда-то существовала микробная жизнь (а это все еще под большим вопросом), то эта дельта была бы идеальным местом для нее», — отмечают в NASA.
Через несколько месяцев, когда эта фаза миссии будет завершена, марсоход вернется на место приземления. К этому времени ровер преодолеет от 2,5 до 5 км и заполнит образцами восемь из своих 43 контейнеров для сбора проб.
А пока мы ожидаем новых вестей от марсохода, в NASA составили 360-градусную панораму из 992 снимков, сделанных с помощью системы визуализации Mastcam-Z. Снимки были сделаны в период с 15 по 26 апреля.