Perseverance начал искать следы былой жизни на Марсе

Марсоход NASA Perseverance начал научную фазу своей миссии, покинув место посадки. До недавнего времени ровер проходил системные испытания и ввод в эксплуатацию, а также поддерживал месячные летные испытания мини-вертолета Ingenuity Mars Helicopter.

В рамках следующего этапа миссии, который займет 14 недель, Perseverance изучит геологию в окрестностях кратера Езеро и продемонстрирует возможности системы автонавигации и отбора проб, которые будут взяты на заранее выбранных четырех участках.