Perseverancе начал поиск жизни на Марсе

Perseverance также оснащен двухметровым роботизированным манипулятором, 19 камерами, двумя микрофонами и другими передовыми приборами. Ingenuity, небольшой беспилотный вертолет, спрятанный под днищем марсохода, совершит первый полет на Красной планете через несколько недель.

Ученые считают, что около 3,5 миллиардов лет назад на месте кратера Джезеро, где приземлился Perseverance, протекала река, которая впадала в глубокое озеро, оставляя осадок в веерообразной дельте.

Перед марсоходом поставлена ​​задача собрать более двух дюжин образцов породы и почвы в герметичные пробирки, которые будут отправлены на Землю где-то в 2030-х годах.