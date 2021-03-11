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Космос

Perseverancе начал поиск жизни на Марсе

National Geographic Россия
11 марта 2021
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Фото: NASA
Теперь официально.

Как сообщили сотрудники миссии, система инструментов под названием SuperCam на борту марсохода Perseverance собрала свои первые образцы в поисках следов древней жизни на Красной планете.

«Важнейшим компонентом этой астробиологической миссии является SuperCam», — Томас Зурбухен, заместитель главы Управления научных миссий NASA.

SuperCam оснащена спектрометрами, лазером и устройством записи звука для анализа химического, минералогического и молекулярного состава поверхности Марса. 

Лазер SuperCam может поражать объекты размером меньше кончика карандаша с расстояния до семи метров и позволяет наблюдать точки, находящиеся вне досягаемости робота-манипулятора марсохода.

«Лазер обладает уникальной способностью удаленно очищать поверхность от пыли, обеспечивая всем его приборам четкую видимость целей», — Роджер Винс, инженер Лос-Аламосской национальной лаборатории (LANL) и главный исследователь SuperCam.

Perseverance также оснащен двухметровым роботизированным манипулятором, 19 камерами, двумя микрофонами и другими передовыми приборами. Ingenuity, небольшой беспилотный вертолет, спрятанный под днищем марсохода, совершит первый полет на Красной планете через несколько недель.

Ученые считают, что около 3,5 миллиардов лет назад на месте кратера Джезеро, где приземлился Perseverance, протекала река, которая впадала в глубокое озеро, оставляя осадок в веерообразной дельте. 

Перед марсоходом поставлена ​​задача собрать более двух дюжин образцов породы и почвы в герметичные пробирки, которые будут отправлены на Землю где-то в 2030-х годах. 

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