Perseverance попробует выделить кислород из углекислого газа на Марсе
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило об эксперименте, который проведет марсоход Perseverance, когда высадится на поверхности Красной планеты 18 февраля 2021 года. Ровер проверит возможность производства кислорода на Марсе с использованием прибора Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment (MOXIE).
Атмосфера Марса невероятно тонка по сравнению с атмосферным щитом Земли и на 95 процентов состоит из углекислого газа. Инструмент размером с тостер предназначен для отсасывания обильного количества CO2 из атмосферы с помощью воздушного насоса и электрохимического разделения парникового газа на составные части. Продуктами разделения должны стать кислород и монооксид углерода. Затем результаты эксперимента будут проанализированы, чтобы измерить чистоту и количество произведенного кислорода.
Этот процесс протекает при высокой температуре (800 °C) и требует, чтобы прибор был изготовлен из жаропрочных материалов, включая элементы сплава, напечатанные на 3D-принтере, которые помогают распределять избыточное тепло. Прибор также покрыт золотом, чтобы защитить остальную часть марсохода от инфракрасного излучения, генерируемого в процессе создания кислорода.
Ожидается, что научная группа Perseverance запустит MOXIE 10 раз в течение двухлетнего периода, чтобы проверить, насколько эффективно прибор может извлекать кислород из атмосферы в различные марсианские сезоны.
Чтобы сэкономить на затратах и сделать амбициозную цель исследования Марса более реалистичной, NASA изучает способы, с помощью которых будущие астронавты смогут использовать ресурсы Красной планеты, чтобы выжить и, в конечном итоге, вернуться на Землю.
Исследователи рассчитывают, что в будущих пилотируемых миссиях на Красную планету можно будет использовать большое количество преобразованного кислорода для создания топлива, с помощью которого можно будет запускать ракеты с поверхности Марса.
В настоящее время ученые работают над созданием полноразмерного экстрактора кислорода MOXIE, который, как предполагается, будет весить около тонны.
Проверьте, где сейчас летит марсоход Perseverance на своем пути к Красной планете.