Perseverance попробует выделить кислород из углекислого газа на Марсе

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило об эксперименте, который проведет марсоход Perseverance, когда высадится на поверхности Красной планеты 18 февраля 2021 года. Ровер проверит возможность производства кислорода на Марсе с использованием прибора Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment (MOXIE).

Атмосфера Марса невероятно тонка по сравнению с атмосферным щитом Земли и на 95 процентов состоит из углекислого газа. Инструмент размером с тостер предназначен для отсасывания обильного количества CO2 из атмосферы с помощью воздушного насоса и электрохимического разделения парникового газа на составные части. Продуктами разделения должны стать кислород и монооксид углерода. Затем результаты эксперимента будут проанализированы, чтобы измерить чистоту и количество произведенного кислорода.

Этот процесс протекает при высокой температуре (800 °C) и требует, чтобы прибор был изготовлен из жаропрочных материалов, включая элементы сплава, напечатанные на 3D-принтере, которые помогают распределять избыточное тепло. Прибор также покрыт золотом, чтобы защитить остальную часть марсохода от инфракрасного излучения, генерируемого в процессе создания кислорода.