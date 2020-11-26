Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №204, ноябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Экспедиция «9 легенд Русского Севера»
Космос

Perseverance попробует выделить кислород из углекислого газа на Марсе

National Geographic Россия
26 ноября 2020
Perseverance
Perseverance на поверхности Марса в представлении художника
Фото: NASA
Кислород необходим для дыхания — это мы все знаем. А еще он является ключевым ингредиентом, необходимым для синтеза ракетного топлива.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило об эксперименте, который проведет марсоход Perseverance, когда высадится на поверхности Красной планеты 18 февраля 2021 года. Ровер проверит возможность производства кислорода на Марсе с использованием прибора Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment (MOXIE).

Атмосфера Марса невероятно тонка по сравнению с атмосферным щитом Земли и на 95 процентов состоит из углекислого газа. Инструмент размером с тостер предназначен для отсасывания обильного количества CO2 из атмосферы с помощью воздушного насоса и электрохимического разделения парникового газа на составные части. Продуктами разделения должны стать кислород и монооксид углерода. Затем результаты эксперимента будут проанализированы, чтобы измерить чистоту и количество произведенного кислорода.

Этот процесс протекает при высокой температуре (800 °C) и требует, чтобы прибор был изготовлен из жаропрочных материалов, включая элементы сплава, напечатанные на 3D-принтере, которые помогают распределять избыточное тепло. Прибор также покрыт золотом, чтобы защитить остальную часть марсохода от инфракрасного излучения, генерируемого в процессе создания кислорода. 

«MOXIE разработан, чтобы производить от шести до 10 граммов кислорода в час — этого достаточно, чтобы могла дышать небольшая собака», — Асад Абубейкер, системный инженер MOXIE из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии.

Ожидается, что научная группа Perseverance запустит MOXIE 10 раз в течение двухлетнего периода, чтобы проверить, насколько эффективно прибор может извлекать кислород из атмосферы в различные марсианские сезоны.

Чтобы сэкономить на затратах и ​​сделать амбициозную цель исследования Марса более реалистичной, NASA изучает способы, с помощью которых будущие астронавты смогут использовать ресурсы Красной планеты, чтобы выжить и, в конечном итоге, вернуться на Землю.

Исследователи рассчитывают, что в будущих пилотируемых миссиях на Красную планету можно будет использовать большое количество преобразованного кислорода для создания топлива, с помощью которого можно будет запускать ракеты с поверхности Марса.

В настоящее время ученые работают над созданием полноразмерного экстрактора кислорода MOXIE, который, как предполагается, будет весить около тонны. 

Проверьте, где сейчас летит марсоход Perseverance на своем пути к Красной планете. 

рекомендации
Ноутбук, компьютер

На что способен ASUS Zenbook Flip S? Рассказывает фотограф Иван Куринной

Звезда

Игра с огнем: как комета может пережить встречу с Солнцем

Москва

Огни большого города с AZIMUT Hotel Смоленская: праздник с прекрасными видами на Москву

Вопросительный знак, вопрос

Безопасно ли оставаться дома? Устраиваем детокс для своей квартиры