Perseverance прислал 360-градусную панораму Марса

Это первая панорама на 360 градусов, сделанная прибором Mastcam-Z на борту марсохода Perseverance. Она составлена из 142 изображений, которые демонстрируют края кратера Джезеро и утес вдали от дельты древней реки.

Mastcam-Z — это система с двумя камерами, оснащенная функцией масштабирования. Она позволяет камерам увеличивать масштаб, фокусироваться и снимать видео высокой четкости, а также панорамные цветные и трехмерные изображения поверхности Марса.

Чувствительности системы хватает, чтобы рассмотреть объекты размером 5 миллиметров вблизи марсохода и 3,3 см на расстоянии 100 метров.