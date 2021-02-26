Perseverance прислал 360-градусную панораму Марса
Это первая панорама на 360 градусов, сделанная прибором Mastcam-Z на борту марсохода Perseverance. Она составлена из 142 изображений, которые демонстрируют края кратера Джезеро и утес вдали от дельты древней реки.
Mastcam-Z — это система с двумя камерами, оснащенная функцией масштабирования. Она позволяет камерам увеличивать масштаб, фокусироваться и снимать видео высокой четкости, а также панорамные цветные и трехмерные изображения поверхности Марса.
Чувствительности системы хватает, чтобы рассмотреть объекты размером 5 миллиметров вблизи марсохода и 3,3 см на расстоянии 100 метров.
Камеры помогут ученым оценить геологическую историю и атмосферные условия кратера Джезеро, а также помогут идентифицировать породы и отложения, которые можно будет рассмотреть с помощью других инструментов марсохода. Камеры также помогут команде миссии определить, какие породы марсоход должен отобрать и собрать для возможного возвращения на Землю в будущем.
Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет характеризовать геологию планеты и прошлый климат, проложит путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита.
Ровер постоянно посылает данные для обработки на Землю. В настоящее время в галерее Perseverance на сайте NASA находится уже 5614 снимков.