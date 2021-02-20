Perseverance прислал снимки посадки на Марс в высоком разрешении
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства поделилось снимками, сделанными миссией «Марс-2020», в том числе кадром из видео о посадке ровера Perseverance. Сам ролик все еще пересылается на Землю и обрабатывается.
Еще один снимок был сделан посадочным аппаратом Sky Crane. Он зафиксировал момент за секунды до соприкосновения марсохода с поверхностью планеты.
Два других снимка были сделаны самим ровером Perseverance. На одном из них показано одно из шести колес марсохода, а вторая фотография представляет собой первый полноцветный снимок марсианского ландшафта, сделанный Perseverance.
В ближайшие дни инженеры будут изучать системные данные марсохода, обновлять его программное обеспечение и начинать тестирование различных инструментов. В следующие недели Perseverance протестирует свою роботизированную руку и совершит первую короткую поездку.
Пройдет как минимум один или два месяца, пока Perseverance найдет плоское место, чтобы высадить Ingenuity, мини-вертолет, который совершит первый в истории внеземной полет, не связанный с космическими кораблями и спутниками. Точные сроки полета еще не определены. Известно, что в момент запуска Ingenuity, он будет находиться в радиусе километра от Perseverance.
Perseverance успешно высадился на поверхности Марса 18 февраля, став третьей миссией в этом месяце, успешно достигшей Красной планеты. Ранее на орбиту Марса вышли зонд ОАЭ «Аль-Амаль», который будет изучать атмосферу Марса и китайский зонд «Тяньвэнь-1», который, как и Perseverance, будет работать на поверхности Марса, но совершит посадку только в мае 2021 года.
Основная цель миссии Perseverance — астробиологические исследования, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет изучать геологию планеты и климат в прошлом и станет первой миссией по сбору и хранению марсианской породы и реголита, проложив путь для исследования Красной планеты человеком.