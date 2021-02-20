Perseverance прислал снимки посадки на Марс в высоком разрешении

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства поделилось снимками, сделанными миссией «Марс-2020», в том числе кадром из видео о посадке ровера Perseverance. Сам ролик все еще пересылается на Землю и обрабатывается.

Еще один снимок был сделан посадочным аппаратом Sky Crane. Он зафиксировал момент за секунды до соприкосновения марсохода с поверхностью планеты.

Два других снимка были сделаны самим ровером Perseverance. На одном из них показано одно из шести колес марсохода, а вторая фотография представляет собой первый полноцветный снимок марсианского ландшафта, сделанный Perseverance.