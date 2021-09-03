Perseverance успешно взял образцы марсианской породы

Perseverance предпринял свою вторую попытку в среду, выбрав довольно большой валун, который исследователи NASA прозвали Rochette. Валун находится на гребне с видом на близлежащее дно кратера Езеро, где он, вероятно, пролежал миллионы лет.

Первая попытка марсохода собрать керн породы несколько недель назад закончилась неудачей, поскольку образец породы оказался слишком рассыпчатым и буквально исчез из «рук» Perseverance.

Но новые изображения буровой операции Rochette показывают, что на этот раз всё прошло удачно.