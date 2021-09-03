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Космос

Perseverance успешно взял образцы марсианской породы

National Geographic Россия
03 сентября 2021
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Фото: NASA
Когда-нибудь они окажутся на Земле.

Марсоход Perseverance добыл первый образец породы в рамках своей миссии, сообщает лаборатория реактивного движения Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (JPL NASA).

«Данные, полученные 1 сентября с марсохода Perseverance, указывают на то, что специалистам удалось успешно добыть образец породы на Марсе. Первые изображения, переданные на землю, показывают, что неповрежденный образец находится в резервуаре после извлечения», — говорится в сообщении управления.

Perseverance предпринял свою вторую попытку в среду, выбрав довольно большой валун, который исследователи NASA прозвали Rochette. Валун находится на гребне с видом на близлежащее дно кратера Езеро, где он, вероятно, пролежал миллионы лет.

Первая попытка марсохода собрать керн породы несколько недель назад закончилась неудачей, поскольку образец породы оказался слишком рассыпчатым и буквально исчез из «рук» Perseverance.

Но новые изображения буровой операции Rochette показывают, что на этот раз всё прошло удачно.

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NASA Приемная трубка ровера

«Вы можете увидеть красивое каменное ядро в приемной трубе марсохода», — сказал о снимке выше Кеннет Фарли, научный сотрудник миссии Perseverance.

Perseverance будет хранить образцы примерно 10 лет, пока на дне кратера Езеро не появится еще один марсоход, который доставит образцы к небольшой ракете, чтобы отправить их на Землю.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля этого года. Основная задача марсохода — поиск признаков жизни на Красной планете. Ровер исследует геологию и климат Марса, чтобы определить, возможна ли в будущем колонизация планеты людьми.

Посмотрите, как Ingenuity снял Perseverance, который всё рассыпал.

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