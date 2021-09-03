Perseverance успешно взял образцы марсианской породы

Марсоход Perseverance добыл первый образец породы в рамках своей миссии, сообщает лаборатория реактивного движения Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (JPL NASA).
«Данные, полученные 1 сентября с марсохода Perseverance, указывают на то, что специалистам удалось успешно добыть образец породы на Марсе. Первые изображения, переданные на землю, показывают, что неповрежденный образец находится в резервуаре после извлечения», — говорится в сообщении управления.
#SamplingMars is underway. I’ve drilled into my rock target, and my team will be looking at more data and images to confirm if we were able to get and retain an intact core.— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 2, 2021
Latest images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/OqezgznnPi
Perseverance предпринял свою вторую попытку в среду, выбрав довольно большой валун, который исследователи NASA прозвали Rochette. Валун находится на гребне с видом на близлежащее дно кратера Езеро, где он, вероятно, пролежал миллионы лет.
Первая попытка марсохода собрать керн породы несколько недель назад закончилась неудачей, поскольку образец породы оказался слишком рассыпчатым и буквально исчез из «рук» Perseverance.
Но новые изображения буровой операции Rochette показывают, что на этот раз всё прошло удачно.
«Вы можете увидеть красивое каменное ядро в приемной трубе марсохода», — сказал о снимке выше Кеннет Фарли, научный сотрудник миссии Perseverance.
Perseverance будет хранить образцы примерно 10 лет, пока на дне кратера Езеро не появится еще один марсоход, который доставит образцы к небольшой ракете, чтобы отправить их на Землю.
Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля этого года. Основная задача марсохода — поиск признаков жизни на Красной планете. Ровер исследует геологию и климат Марса, чтобы определить, возможна ли в будущем колонизация планеты людьми.
Посмотрите, как Ingenuity снял Perseverance, который всё рассыпал.