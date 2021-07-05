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Космос

Perseverance впервые перешел на систему автономной навигации

National Geographic Россия
05 июля 2021
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Фото: Wikimedia Commons
Это позволит роверу двигаться намного быстрее.

Как сообщили в NASA, марсоход Perseverance приступил к передвижению по поверхности Красной планеты с использованием усовершенствованной системы автонавигации AutoNav. Эта технология позволяет роверу управлять своими колесами и самостоятельно перемещаться по поверхности без необходимости полагаться на операторов в штабе миссии.

Система AutoNav обладает более мощными функциями, чем его предшественница на марсоходе Curiosity. С помощью AutoNav можно создавать трехмерные карты местности, определять опасности и планировать маршруты вокруг препятствий. Это означает, что Perseverance сможет проехать по более прямым маршрутам и двигаться с гораздо большей скоростью.

Perseverance может развивать максимальную скорость до 120 метров в час. Это примерно в шесть раз быстрее, чем Curiosity. Как отмечают сотрудники миссии, AutoNav станет ключевой особенностью, позволяющей шестиколесному роботу завершить свою научную кампанию на дне кратера Езеро.

«Теперь мы можем проезжать по этим более сложным ландшафтам, а не объезжать их. Это то, чего мы не могли делать раньше», – Дженнифер Троспер, руководитель проекта Perseverance.

Отмечается, что система AutoNav не устраняет полностью потребность в операторах-водителях, но увеличивает автономность вездехода там, где это возможно. Сотрудники миссии будут готовы вмешаться, когда того потребует ситуация.

Основная цель миссии Perseverance — астробиологические исследования, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет изучать геологию планеты и климат в прошлом и станет первой миссией по сбору и хранению марсианской породы и реголита, проложив путь для исследования Красной планеты человеком.

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