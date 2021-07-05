Perseverance впервые перешел на систему автономной навигации

Как сообщили в NASA, марсоход Perseverance приступил к передвижению по поверхности Красной планеты с использованием усовершенствованной системы автонавигации AutoNav. Эта технология позволяет роверу управлять своими колесами и самостоятельно перемещаться по поверхности без необходимости полагаться на операторов в штабе миссии.

Система AutoNav обладает более мощными функциями, чем его предшественница на марсоходе Curiosity. С помощью AutoNav можно создавать трехмерные карты местности, определять опасности и планировать маршруты вокруг препятствий. Это означает, что Perseverance сможет проехать по более прямым маршрутам и двигаться с гораздо большей скоростью.