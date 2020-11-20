Perseverance записал звук своего полета на Марс

Микрофон на борту марсохода NASA Mars 2020 Perseverance записал звуки полета космического корабля в межпланетном пространстве. В то время как другой микрофон на борту марсохода предназначен для прослушивания работы прибора SuperCam, этот служит для захвата части или всей последовательности входа, спуска и приземления ровера на поверхность Красной планеты.
Данные для 60-секундного аудиофайла были собраны 19 октября во время проверки системы камеры и микрофона в полете. Звуковой файл был обработан датской компанией DPA Microphones, которая произвела микрофонное оборудование для марсохода.
Космический вакуум — далеко не оптимальная среда для звукопередач. Но это не значит, что звук не может найти другого пути. Звуковые волны могут проходить сквозь твердые объекты. Когда эти механические колебания регистрируются электрическим компонентом, они иногда превращаются в электрический сигнал.
Эксперты объясняют, что жужжащий звук исходит от насоса перекачивающего жидкость для регуляции температуры марсохода.
«Расположенный в задней части правого борта Perseverance, насос является частью тепловой системы аппарата, которая позволяет поддерживать рабочие температуры для техники даже в самых холодных местах», — говорится в заявлении NASA.
По словам оператора по тестированию и запуску Perseverance Дэвида Грюэла, команда и сама не совсем понимает, чего ждать от звуковых файлов, пересылаемых с марсохода.
Perseverance отправляется на Красную планету с вертолетом Ingenuity Mars. Вместе они войдут в атмосферу Марса 18 февраля 2021 года в 01:47 по московскому времени и приземлятся у кратера Джезеро через 410 секунд.
Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет изучать геологию планеты и прошлый климат, проложит путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита.
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