Perseverance записал звук своего полета на Марс

Данные для 60-секундного аудиофайла были собраны 19 октября во время проверки системы камеры и микрофона в полете. Звуковой файл был обработан датской компанией DPA Microphones, которая произвела микрофонное оборудование для марсохода.

Космический вакуум — далеко не оптимальная среда для звукопередач. Но это не значит, что звук не может найти другого пути. Звуковые волны могут проходить сквозь твердые объекты. Когда эти механические колебания регистрируются электрическим компонентом, они иногда превращаются в электрический сигнал.

Эксперты объясняют, что жужжащий звук исходит от насоса перекачивающего жидкость для регуляции температуры марсохода.

«Расположенный в задней части правого борта Perseverance, насос является частью тепловой системы аппарата, которая позволяет поддерживать рабочие температуры для техники даже в самых холодных местах», — говорится в заявлении NASA.

По словам оператора по тестированию и запуску Perseverance Дэвида Грюэла, команда и сама не совсем понимает, чего ждать от звуковых файлов, пересылаемых с марсохода.