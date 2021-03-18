Perseverance записал звуки своего путешествия по Марсу

Марсоход NASA записал звук своих передвижений по поверхности Красной планеты, добавив совершенно новое измерение в исследовании Марса. Чувствительный микрофон Perseverance зафиксировал шум колес марсохода от взаимодействия с марсианским грунтом и камнями.
16-минутная аудиозапись была сделана 7 марта микрофоном спуска и посадки. Этот инструмент был специально установлен на марсоход, чтобы публика могла познакомиться со звуковой частью работы Perseverance.
Сотрудники NASA опубликовали две версии аудиозаписи. Первая содержит 16 минут «сырого» исходника с неотфильтрованными звуками. В нем слышен шум, создаваемый взаимодействием подвижной системы Perseverance (ее колес и подвески) с поверхностью, а также пронзительный царапающий звук.
Команда инженеров Perseverance продолжает оценивать источник царапающего шума, который может быть связан либо электромагнитными помехами от одного из электронных блоков марсохода, либо с взаимодействием системы мобильности и поверхностью Марса.
Вторая версия — это более короткая компиляция звуков из более длинной необработанной записи диска. Для этой 90-секундной версии инженеры NASA объединили три сегмента из необработанного аудиофайла (разделы 0: 20-0: 45, 6: 40-7: 10 и 14: 30-15: 00), отредактировав их и отфильтровав часть шума.
Эта первая аудиозапись движения по поверхности Марса присоединилась к растущему плейлисту звуков Марса, переданных на Землю Perseverance. Второй микрофон марсохода, входящий в состав инструмента SuperCam, ранее улавливал вздохи марсианского ветра и звуки лазерных ударов по камням.
Звуки SuperCam были частью серии системных проверок, которые прошел марсоход, от включения массивной роботизированной руки Perseverance до первых наблюдений за погодой с помощью Mars Environmental Dynamics Analyzer.
Марсоход также занимался поиском подходящего аэродрома для вертолета Ingenuity Mars Helicopter, закрепленного на днище Perseverance. Подходящее место уже найдено, и в ближайшее время мы будем свидетелями первых испытаний миссии Ingenuity.
Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет характеризовать геологию планеты и прошлый климат, проложив путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита, которые к концу этого десятилетия должны прибыть на Землю.