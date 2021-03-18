Perseverance записал звуки своего путешествия по Марсу

Эта первая аудиозапись движения по поверхности Марса присоединилась к растущему плейлисту звуков Марса, переданных на Землю Perseverance. Второй микрофон марсохода, входящий в состав инструмента SuperCam, ранее улавливал вздохи марсианского ветра и звуки лазерных ударов по камням.

Звуки SuperCam были частью серии системных проверок, которые прошел марсоход, от включения массивной роботизированной руки Perseverance до первых наблюдений за погодой с помощью Mars Environmental Dynamics Analyzer.

Марсоход также занимался поиском подходящего аэродрома для вертолета Ingenuity Mars Helicopter, закрепленного на днище Perseverance. Подходящее место уже найдено, и в ближайшее время мы будем свидетелями первых испытаний миссии Ingenuity.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет характеризовать геологию планеты и прошлый климат, проложив путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита, которые к концу этого десятилетия должны прибыть на Землю.