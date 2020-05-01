Быстрый радиовсплеск впервые обнаружили в нашей галактике

Магнетар Млечного Пути, обозначаемый как SGR 1935 + 2154, возможно, только что внес огромный вклад в раскрытие тайны мощных радиосигналов в дальнем космосе, которые не дают покоя астрономам в течение многих лет.

28 апреля радиообсерватории по всему миру зафиксировали звезду находящуюся всего в 30 000 световых годах от Земли, которая вспыхнула одиночным всплеском невероятно ярких радиоволн продолжительностью 0,1 секунды. Кроме того, глобальные и космические рентгеновские обсерватории зафиксировали очень яркий рентгеновский аналог всплеска.

В настоящее время астрономы по всему миру пытаются проанализировать данные, но, похоже, многие согласны с тем, что именно магнетары служат источником быстрых радиовсплесков (fast radio bursts, FRB).

FRB — одна из самых увлекательных загадок космоса. Это чрезвычайно мощные радиосигналы из дальнего космоса, галактик, находящихся на расстоянии миллионов световых лет от Земли. Некоторые из них излучают больше энергии чем 500 миллионов Солнц. Но при этом, они длятся доли секунды, и большинство из них не повторяются, что делает их очень сложными для прогнозирования, отслеживания и, следовательно, понимания.

FRB были впервые обнаружены в 2007 году, и среди гипотез о их происхождении была версия об инопланетном характере сигналов. Но, возможно, теперь источником их происхождения окончательно объявят магнетары.