Быстрый радиовсплеск впервые обнаружили в нашей галактике

Магнетар Млечного Пути, обозначаемый как SGR 1935 + 2154, возможно, только что внес огромный вклад в раскрытие тайны мощных радиосигналов в дальнем космосе, которые не дают покоя астрономам в течение многих лет.
28 апреля радиообсерватории по всему миру зафиксировали звезду находящуюся всего в 30 000 световых годах от Земли, которая вспыхнула одиночным всплеском невероятно ярких радиоволн продолжительностью 0,1 секунды. Кроме того, глобальные и космические рентгеновские обсерватории зафиксировали очень яркий рентгеновский аналог всплеска.
В настоящее время астрономы по всему миру пытаются проанализировать данные, но, похоже, многие согласны с тем, что именно магнетары служат источником быстрых радиовсплесков (fast radio bursts, FRB).
FRB — одна из самых увлекательных загадок космоса. Это чрезвычайно мощные радиосигналы из дальнего космоса, галактик, находящихся на расстоянии миллионов световых лет от Земли. Некоторые из них излучают больше энергии чем 500 миллионов Солнц. Но при этом, они длятся доли секунды, и большинство из них не повторяются, что делает их очень сложными для прогнозирования, отслеживания и, следовательно, понимания.
FRB были впервые обнаружены в 2007 году, и среди гипотез о их происхождении была версия об инопланетном характере сигналов. Но, возможно, теперь источником их происхождения окончательно объявят магнетары.
Transient phase space plot now with the SGR 1935+2154 lower limit from STARE2. I think the interpretation writes itself. pic.twitter.com/8ScrlcyqLW— An Dr. Evan Ó Catháin🅾️ (@evanocathain) April 29, 2020
Магнетары — это особенно странный тип нейтронных звезд, которые насчитывают всего 20-30 км в диаметре, но обладают массой, которая в большинстве случаев превосходит солнечную. Их магнитное поле примерно в тысячу раз мощнее, чем у обычных нейтронных звезд.
27 апреля 2020 года SGR 1935 + 2154 был обнаружен и наблюдался несколькими приборами, фиксировавшими всплеск активности, включая телескоп Swift Burst Alert, спутник AGILE и NICER ISS. Первоначально он выглядел относительно нормально, в соответствии с поведением, наблюдаемым у других магнетаров.
Но затем, 28 апреля, Канадский эксперимент по картированию интенсивности водорода (CHIME) — телескоп, предназначенный для сканирования неба на предмет переходных явлений — сделал беспрецедентное обнаружение, сигнал настолько мощный, что система не смогла его количественно оценить.
Конечно, даже если SGR 1935 + 2154 действительно подтвердит магнитное происхождение для быстрых радиовсплесков, это не будет означать, что это единственное их объяснение. Некоторые сигналы ведут себя по-разному и повторяются непредсказуемо. Так недавно было обнаружено, что один источник производит FRB в 16-дневном цикле.
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