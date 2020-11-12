Первое в истории селфи, сделанное в космосе, продадут на аукционе

Аукционный дом Christie’s в Лондоне продаст на торгах коллекцию из 2400 фотографий на космическую тематику, начиная с зари космической эры и заканчивая высадками людей на Луне.
В их числе оказался снимок, сделанный в июле 1969 года Баззом Олдрином во время миссии «Аполлон-11». Эта фотография считается первым селфи, сделанным в космосе.
Кроме того, на аукционе представлена фотография, на которой Нил Армстронг ступает на поверхность Луны, а также культовый снимок «Восход Земли», на которой Земля поднимается из-за поверхности Луны.
Коллекция была собрана жителем Франции Виктором Мартином-Мальбюре, который копил космические снимки с юных лет. Он приобретал фотографии на аукционах, у частных коллекционеров, а некоторые — непосредственно у астронавтов. Эти снимки демонстрировались на выставках по всему миру.
Торги будут разделены на два дня и пройдут 19 и 20 ноября. Представители аукционного дома ожидают, что некоторые из наиболее востребованных фотографий будут продаваться по цене более 66 000 долларов.
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