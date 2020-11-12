Первое в истории селфи, сделанное в космосе, продадут на аукционе

Аукционный дом Christie’s в Лондоне продаст на торгах коллекцию из 2400 фотографий на космическую тематику, начиная с зари космической эры и заканчивая высадками людей на Луне.

В их числе оказался снимок, сделанный в июле 1969 года Баззом Олдрином во время миссии «Аполлон-11». Эта фотография считается первым селфи, сделанным в космосе.

Кроме того, на аукционе представлена фотография, на которой Нил Армстронг ступает на поверхность Луны, а также культовый снимок «Восход Земли», на которой Земля поднимается из-за поверхности Луны.