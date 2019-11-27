Первый снимок межзвездной кометы Борисова в большом разрешении

Команда астрономов из Йельского университета сделала снимок кометы 2I/Борисов в воскресенье, используя спектрометр низкого разрешения обсерватории Кека на Гавайях.
Ядро кометы составляет всего 1,6 километра в диаметре, но ее хвост, состоящий из пыли и газа простирается на 160 тысяч километров. Для сравнения, диаметр Земли — 12742 километра. Размеры хвоста и количество материи в нем будут продолжать расти по мере сближения 2I/Borisov с Солнцем.
Сейчас скорость кометы составляет примерно 30 км/с. В начале декабря комета сблизится с Солнцем на минимальное расстояние — 305 миллионов километров.
2I/Borisov — второй в истории изучения космоса объект, прибывший из другой звездной системы. Первым был астероид Оумуамуа, открытый в 2017 году. Комета была открыта 30 августа 2019 года крымским астрономом-любителем Геннадием Борисовым. Ученые обнаружили в ее хвосте и ледяном ядре воду и угарный газ.