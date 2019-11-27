Первый снимок межзвездной кометы Борисова в большом разрешении

Команда астрономов из Йельского университета сделала снимок кометы 2I/Борисов в воскресенье, используя спектрометр низкого разрешения обсерватории Кека на Гавайях.

Ядро кометы составляет всего 1,6 километра в диаметре, но ее хвост, состоящий из пыли и газа простирается на 160 тысяч километров. Для сравнения, диаметр Земли — 12742 километра. Размеры хвоста и количество материи в нем будут продолжать расти по мере сближения 2I/Borisov с Солнцем.