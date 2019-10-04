Первый в истории снимок «космической паутины», соединяющей все галактики

Астрофизики обнаружили космическую мегаструктуру, скрывающуюся между галактиками в 12 миллиардах световых лет от Земли в созвездии Водолея. Это открытие подтверждает достоверность гипотезы о том, как возникли галактики.

Большой взрыв затопил новообразованную вселенную облаками газообразного водорода, которые в конечном итоге образовали структуры в форме нитей. Точки, в которых эти нити космической сети встретились, стали местами образования галактик, которые питались водородом для образования звезд.