Первый в истории снимок «космической паутины», соединяющей все галактики

Астрофизики обнаружили космическую мегаструктуру, скрывающуюся между галактиками в 12 миллиардах световых лет от Земли в созвездии Водолея. Это открытие подтверждает достоверность гипотезы о том, как возникли галактики.
Большой взрыв затопил новообразованную вселенную облаками газообразного водорода, которые в конечном итоге образовали структуры в форме нитей. Точки, в которых эти нити космической сети встретились, стали местами образования галактик, которые питались водородом для образования звезд.
Scientists glimpse ‘cosmic web’ thought to give universe its structure https://t.co/A3E5SmESCA— The Independent (@Independent) October 4, 2019
Нити «космической паутины» никогда не наблюдались непосредственно. С помощью самых чувствительных телескопов на Земле исследователям удалось собрать их первую в истории фотографию. На снимке эти нити, освещенные ультрафиолетовым сиянием самих галактик, тянутся более чем на 3 миллиона световых лет.
«Это очень убедительно говорит о том, что газ, падающий вдоль нитей под действием силы тяжести, запускает образование галактик и сверхмассивных черных дыр, давая вселенной структуру, которую мы видим сегодня», – говорит ведущий автор исследования Хидеки Умехата из Токийского университета.