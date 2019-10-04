Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №192, сентябрь 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Космос

Первый в истории снимок «космической паутины», соединяющей все галактики

04 октября 2019
Галактики
Она простирается на 3 миллиона световых лет.

Астрофизики обнаружили космическую мегаструктуру, скрывающуюся между галактиками в 12 миллиардах световых лет от Земли в созвездии Водолея. Это открытие подтверждает достоверность гипотезы о том, как возникли галактики.

Большой взрыв затопил новообразованную вселенную облаками газообразного водорода, которые в конечном итоге образовали структуры в форме нитей. Точки, в которых эти нити космической сети встретились, стали местами образования галактик, которые питались водородом для образования звезд.

 

Нити «космической паутины» никогда не наблюдались непосредственно. С помощью самых чувствительных телескопов на Земле исследователям удалось собрать их первую в истории фотографию. На снимке эти нити, освещенные ультрафиолетовым сиянием самих галактик, тянутся более чем на 3 миллиона световых лет.

«Это очень убедительно говорит о том, что газ, падающий вдоль нитей под действием силы тяжести, запускает образование галактик и сверхмассивных черных дыр, давая вселенной структуру, которую мы видим сегодня», – говорит ведущий автор исследования Хидеки Умехата из Токийского университета.