Первый весенний звездопад и другие астрономические события апреля

Это самый крупный, но не единственный звездопад апреля. В 1972 году был открыт поток Пи-Пуппиды, связанный с кометой Григга – Скьеллерупа. Его несколько метеоров в час пополнят общее число объектов, прорезающих ночное небо. И на это же время приходится пик метеорного потока Виргиниды. Его радиант возникает в созвездии Льва, постепенно сдвигаясь на юго-восток в центр Девы. Число метеоров в час невелико: редко выше пяти, в среднем – два.

По сообщению Московского планетария, в 2021 году условия наблюдения метеоров не слишком благоприятные: помехи создаст яркая Луна, готовящаяся к своему полнолунию (27 апреля). Яркие метеоры Лирид лучше всего будут видны на рассвете.

На юго-востоке апрельского ночного неба отчетливо заметны созвездия Геркулес и Северная Корона, под ними располагаются Змееносец и Скорпион с яркой красной звездой Антарес. Лев раскинулся в юго-западной области, а Близнецы и Малый Пес – у западной части горизонта. Созвездие Большая Медведица из области зенита постепенно склоняется к западу, а южную часть украшают Волопас и Дева.