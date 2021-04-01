Первый весенний звездопад и другие астрономические события апреля
Земля постоянно оказывается на пути метеорных потоков, и каждые сутки на ее поверхности оказывается до шести тонн метеоритного вещества. Чаще всего это остается незамеченным: небесные тела могут быть слишком маленькими или же они падают в светлое время суток. Лишь самые крупные звездопады оказываются объектами наблюдений и получают свои имена. Среди них – метеорный поток Лириды. Он будет виден начиная с 14 апреля, а пик придется на 21-22 апреля.
Лириды – один из самых старых метеорных потоков, известных людям: его первое упоминание относится к 687 году до н.э. В 1803 году было зафиксировано 700 метеоров в час, в 1922 и 1982 годах – около 90, но в последние десятилетия активность Лирид снизилась до 15-37 метеоров в час. В этом году можно будет увидеть до 18 метеоров в час, то есть по три метеора каждую минуту.
Это самый крупный, но не единственный звездопад апреля. В 1972 году был открыт поток Пи-Пуппиды, связанный с кометой Григга – Скьеллерупа. Его несколько метеоров в час пополнят общее число объектов, прорезающих ночное небо. И на это же время приходится пик метеорного потока Виргиниды. Его радиант возникает в созвездии Льва, постепенно сдвигаясь на юго-восток в центр Девы. Число метеоров в час невелико: редко выше пяти, в среднем – два.
По сообщению Московского планетария, в 2021 году условия наблюдения метеоров не слишком благоприятные: помехи создаст яркая Луна, готовящаяся к своему полнолунию (27 апреля). Яркие метеоры Лирид лучше всего будут видны на рассвете.
На юго-востоке апрельского ночного неба отчетливо заметны созвездия Геркулес и Северная Корона, под ними располагаются Змееносец и Скорпион с яркой красной звездой Антарес. Лев раскинулся в юго-западной области, а Близнецы и Малый Пес – у западной части горизонта. Созвездие Большая Медведица из области зенита постепенно склоняется к западу, а южную часть украшают Волопас и Дева.
Апрель – один из самых важных в астрономическом календаре месяцев. Ровно 60 лет назад, 18-26 апреля, ученые Института радиотехники и электроники АН СССР впервые осуществили радиолокацию Венеры, а затем Меркурия, Марса и Юпитера. И такой же юбилей – у первого пилотируемого космического полета. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» первым в истории совершил орбитальный облет Земли: это заняло 108 минут. Московский планетарий даст своим посетителям возможность увидеть нашу планету так, как ее увидел первый космонавт: 12 апреля в экспозиции появится макет стенда-тренажера, создающего иллюзию наблюдения звездного неба через иллюминатор космического корабля. Макет «Гагаринского планетария» изготовлен по чертежам того же прибора, на котором учился астронавигации Гагарин.
Праздничные астрономические мероприятия 12 апреля пройдут не только в столице, но и в других планетариях России. Кроме того, 22 апреля отмечается международный день Земли: праздник, призванный повысить экологическую грамотность и ответственность людей.