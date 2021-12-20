Песнь спутника: «Юнона» записала звук магнитосферы Ганимеда

7 июня 2021 года зонд «Юнона» пролетел на расстоянии 1038 км от поверхности Ганимеда и зарегистрировал электромагнитные волны, исходящие от спутника Юпитера, с помощью прибора Waves. Этот прибор изучает излучение радио- и плазменных волн. Ученые сместили собранные данные в нижний диапазон, чтобы получить звук, который они представили на осеннем собрании Американского геофизического союза.

«Если вы внимательно прислушаетесь, то сможете услышать резкий переход к более высоким частотам примерно в середине записи: это переход в другую область магнитосферы Ганимеда», – объясняет Скотт Болтон, руководитель миссии «Юнона».