Песнь спутника: «Юнона» записала звук магнитосферы Ганимеда
7 июня 2021 года зонд «Юнона» пролетел на расстоянии 1038 км от поверхности Ганимеда и зарегистрировал электромагнитные волны, исходящие от спутника Юпитера, с помощью прибора Waves. Этот прибор изучает излучение радио- и плазменных волн. Ученые сместили собранные данные в нижний диапазон, чтобы получить звук, который они представили на осеннем собрании Американского геофизического союза.
«Если вы внимательно прислушаетесь, то сможете услышать резкий переход к более высоким частотам примерно в середине записи: это переход в другую область магнитосферы Ганимеда», – объясняет Скотт Болтон, руководитель миссии «Юнона».
Перевод данных в звуковые частоты был сделан не для развлечения. Такой способ позволяет по-другому изучить данные и помогает уловить мелкие детали, которые в противном случае могли бы быть упущены. Ранее ученые NASA уже записывали «звуки» Солнечной системы с помощью зондов, в том числе с помощью легендарных «Вояджеров».
Ганимед, который превосходит по размерам Меркурий, имеет полностью дифференцированное тело и богатое железом ядро, а глубоко под его ледяной корой может находиться жидкий океан, способный поддерживать жизнь. Это единственный спутник в Солнечной системе, имеющий магнитное поле.
В июле астрономы впервые обнаружили свидетельства наличия водяного пара в атмосфере спутника Юпитера. Этот пар образуется, когда лед c поверхности Ганимеда сублимируется, то есть превращается из твердого вещества в газ.
Это открытие имеет важное значение для будущей межпланетной миссии JUICE (JUpiter ICy moons Explorer), которая будет запущена в 2022 и прибудет к Юпитеру к 2029 году. В рамках миссии будут изучаться три крупнейших спутника газового гиганта с особым акцентом на Ганимед.
Новые открытия не ограничились Ганимедом. «Юнона» также активно наблюдала за Юпитером, получив самую подробную карту магнитного поля газового гиганта. Для составления этой карты потребовалось 32 облета планеты.