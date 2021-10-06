Плутон медленно теряет атмосферу

Хотя Плутон официально не считают планетой, он по-прежнему представляет интерес для ученых. В последние годы астрономы установили, что там есть заснеженные горы и жидкие океаны под его поверхностью. Эти два открытия могут рассказать нам больше об атмосфере Плутона.

24 августа 2006 года Международный астрономический союз (МАС) впервые дал определение термину «планета». Плутон не попал под это определение, и МАС причислил его к новой категории карликовых планет вместе с Эридой и Церерой. После переклассификации Плутон был добавлен к списку малых планет и получил номер 134340 по каталогу Центра малых планет.

Плутон далеко не всегда был ледяной глыбой – раньше там плескался горячий океан.