Плутон медленно теряет атмосферу

Атмосфера Плутона, и без того тонкая, состоит в основном из азота с небольшими количествами метана и окиси углерода. По мере того, как температура на поверхности падает, азот замерзает, что приводит к потере атмосферы.
Оценка состояния атмосферы Плутона проводилась с использованием так называемого покрытия, когда одно небесное тело с точки зрения наблюдателя закрывает другое небесное тело. В данном случае Плутон покрывал далекую звезду, которая использовалась в качестве подсветки для земных телескопов.
Атмосфера Плутона формируется из испарившегося льда на поверхности, а небольшие изменения температуры приводят к значительным изменениям плотности атмосферы.
Из-за эксцентричности орбиты Плутон то приближается к Солнцу на расстояние 29,7 а.е. (4,4 млрд км), оказываясь к нему ближе Нептуна, то удаляется на 49,3 а.е. (7,4 млрд км). При увеличении дистанции Плутон получает меньше солнечного тепла, и там становится холоднее. Повышение плотности атмосферы, замеченное в 2015 году, скорее всего, связано с тепловой инерцией – остаточным теплом, удерживаемым в азотных ледниках, которое имеет отсроченную реакцию на увеличение расстояния между Плутоном и Солнцем.
Хотя Плутон официально не считают планетой, он по-прежнему представляет интерес для ученых. В последние годы астрономы установили, что там есть заснеженные горы и жидкие океаны под его поверхностью. Эти два открытия могут рассказать нам больше об атмосфере Плутона.
24 августа 2006 года Международный астрономический союз (МАС) впервые дал определение термину «планета». Плутон не попал под это определение, и МАС причислил его к новой категории карликовых планет вместе с Эридой и Церерой. После переклассификации Плутон был добавлен к списку малых планет и получил номер 134340 по каталогу Центра малых планет.
Плутон далеко не всегда был ледяной глыбой – раньше там плескался горячий океан.