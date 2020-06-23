Плутон не всегда являлся ледяной глыбой. Раньше там был горячий океан

Сегодня карликовая планета Плутон вращается вокруг Солнца на краю нашей Солнечной системы, а средняя температура ее поверхности составляет негостеприимные -223 °C, однако так было не всегда.

Ученые долгое время полагали, что Плутон зародился как ледяная сфера в поясе Койпера. Многие исследователи также уверены, что под ледяной оболочкой планеты находится жидкий океан, толщина которого оценивается в 400 километров. Происхождение этого океана объяснялось тем, что радиоактивные элементы возле твердого ядра Плутона в процессе распада нагрели лед достаточно, чтобы образовать подземный океан.

Когда в 2015 году космический аппарат NASA New Horizons пролетел над Плутоном и его спутниками, миссия предоставила подробные изображения и данные, которые бросили вызов этим научным предположениям.