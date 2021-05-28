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«Дикая природа России»
Космос

Почему космонавты живут без холодильников?

National Geographic Россия
28 мая 2021
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Фото: Stephen Boxall
Первый холодильник, созданный специально для космонавтов, вскоре должен начать работу на Международной космической станции.

Несмотря на то, что экипажи МКС уже давно питаются не только продуктами из тюбиков, их рацион некоторым образом ограничен из-за невозможности хранить пищу в холодильнике. На Международной космической станции этого устройства, без которого не обходится ни одна современная квартира, попросту нет. 

Трудности с работой холодильников в космосе связаны с тем, что главную роль в циркуляции хладагента в системе этих устройств выполняет сила тяжести. Нет гравитации – нет возможности положить в холодильник свою провизию. Поэтому инженерам понадобилось переосмыслить работу всей системы холодильников в условиях отсутствия гравитации. 

Этой проблемой занимается исследовательская группа из Университета Пердью. Команда сотрудничает с Whirlpool и производителем оборудования Air Squared для разработки прототипа космического холодильника, предназначенного для работы в условиях невесомости.

В результате их сотрудничества был создан прототип холодильника, который в перспективе может начать работу на МКС. В отличие от обычных холодильников, космический прототип оснащен безмасляным компрессором, что упрощает работу в условиях невесомости.

Также этот холодильник проталкивает хладагент через цикл сжатия пара с более высокой скоростью, чем в обычных холодильниках – ученые надеются, что это поможет преодолеть ограничения, связанные с невесомостью в космосе. 

Устройство было проверено на борту специально разработанного самолета от компании Zero Gravity, который действует как лаборатория исследования микрогравитации. Первые результаты показали, что космический холодильник работает в невесомости так же хорошо, как и на земле. 

Теперь инженеры пытаются улучшить производительность холодильника для экономии энергии. 

«Тот факт, что холодильные циклы работали непрерывно в условиях микрогравитации во время испытаний без каких-либо явных проблем, указывает на то, что наша конструкция – это очень хороший старт», – заключил соавтор разработки Леон Брендель. 

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