Почему космонавты живут без холодильников?

Несмотря на то, что экипажи МКС уже давно питаются не только продуктами из тюбиков, их рацион некоторым образом ограничен из-за невозможности хранить пищу в холодильнике. На Международной космической станции этого устройства, без которого не обходится ни одна современная квартира, попросту нет.
Трудности с работой холодильников в космосе связаны с тем, что главную роль в циркуляции хладагента в системе этих устройств выполняет сила тяжести. Нет гравитации – нет возможности положить в холодильник свою провизию. Поэтому инженерам понадобилось переосмыслить работу всей системы холодильников в условиях отсутствия гравитации.
Этой проблемой занимается исследовательская группа из Университета Пердью. Команда сотрудничает с Whirlpool и производителем оборудования Air Squared для разработки прототипа космического холодильника, предназначенного для работы в условиях невесомости.
В результате их сотрудничества был создан прототип холодильника, который в перспективе может начать работу на МКС. В отличие от обычных холодильников, космический прототип оснащен безмасляным компрессором, что упрощает работу в условиях невесомости.
Также этот холодильник проталкивает хладагент через цикл сжатия пара с более высокой скоростью, чем в обычных холодильниках – ученые надеются, что это поможет преодолеть ограничения, связанные с невесомостью в космосе.
Устройство было проверено на борту специально разработанного самолета от компании Zero Gravity, который действует как лаборатория исследования микрогравитации. Первые результаты показали, что космический холодильник работает в невесомости так же хорошо, как и на земле.
Теперь инженеры пытаются улучшить производительность холодильника для экономии энергии.
«Тот факт, что холодильные циклы работали непрерывно в условиях микрогравитации во время испытаний без каких-либо явных проблем, указывает на то, что наша конструкция – это очень хороший старт», – заключил соавтор разработки Леон Брендель.