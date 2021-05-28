Почему космонавты живут без холодильников?

Несмотря на то, что экипажи МКС уже давно питаются не только продуктами из тюбиков, их рацион некоторым образом ограничен из-за невозможности хранить пищу в холодильнике. На Международной космической станции этого устройства, без которого не обходится ни одна современная квартира, попросту нет.

Трудности с работой холодильников в космосе связаны с тем, что главную роль в циркуляции хладагента в системе этих устройств выполняет сила тяжести. Нет гравитации – нет возможности положить в холодильник свою провизию. Поэтому инженерам понадобилось переосмыслить работу всей системы холодильников в условиях отсутствия гравитации.

Этой проблемой занимается исследовательская группа из Университета Пердью. Команда сотрудничает с Whirlpool и производителем оборудования Air Squared для разработки прототипа космического холодильника, предназначенного для работы в условиях невесомости.

В результате их сотрудничества был создан прототип холодильника, который в перспективе может начать работу на МКС. В отличие от обычных холодильников, космический прототип оснащен безмасляным компрессором, что упрощает работу в условиях невесомости.