Почему люди не задержатся на Марсе дольше 4 лет

Международная группа ученых подсчитала, что полет на Марс с экипажем должен длиться не более четырех лет, поскольку здоровью астронавтов угрожает длительное воздействие космического излучения.

Планирование миссии на Марс — одна из сложнейших задач, стоящих перед человечеством. Каждый аспект такого многолетнего приключения должен быть тщательно выверен, поскольку миссия не имеет права на ошибку.

Помимо таких аспектов, как тип двигателя, численность экипажа, диета и тысячи других вещей, при планировании также необходимо учитывать постоянную опасность радиации. Оказавшись вне защитной оболочки атмосферы Земли и ее магнитного поля, астронавты окажутся во власти космических лучей Солнца, поэтому возникает вопрос, как минимизировать эту угрозу.

Согласно недавнему исследованию, в котором поучаствовали ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Массачусетского технологического института, а также из Сколковского института науки технологий, ключом к защите космонавтов, летящих на Красную планету, является время и защитные материалы.